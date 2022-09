El “bofetón” de Mediaset a Carlota Corredera tiene nombre de mujer

Confiaba en volver a presentar el docudrama de “En el nombre de Rocío”, lo dio todo en favor de la hija de Rocío Carrasco en los primeros capítulos del serial, pero Carlota Corredera es ignorada completamente por Telecinco. El “bofetón” y el desprecio por sus servicios es más que evidente.

El próximo martes, regresará a antena en horario nocturno este culebrón que ha creado el cisma definitivo entre la antaño Rocío Carrascoy el resto de su familia materna. Y Carlota lo verá sentada en su salón frente al televisor. Su lugar lo ocupará Sandra Arnés, quien desbanca así a Corredera, que se ha llevado la gran decepción de su carrera televisiva. Y cuentan que se siente muy afectada por las circunstancias.

Ella creía que la recuperarían en Mediaset, habida cuenta de ser la mayor defensora de Carrasco. Pero no se da cuenta de que exponerse tanto ante la audiencia, con un tono totalitario contra aquellos que criticaban a Rocío Carrasco, le ha pasado factura. Para mal.

Carlota Corredera este jueves en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Dicen que en la “cadena amiga” ya no tiene sitio, que consideran que está demasiado “quemada”, y que no contemplan darle una nueva oportunidad profesional a la ex presentadora de “Sálvame”, por lo que tendrá que buscarse la vida en la competencia.

Además, durante su etapa pro Rocío Carrasco, se ganó unos cuantos “enemigos” en las redes sociales, e incluso entre sus propios compañeros, recordamos sus discusiones en directo con algunos como Kiko Matamoros o Antonio Montero.

En estos momentos, Carlota atraviesa una de las peores etapas de su vida laboral. Ya veremos si encuentra hueco en alguna otra cadena.