Risto Mejide enfurece a las redes tras explicar por qué no cambia los pañales a su hija

Gracias al movimiento feminista, muchos roles y convicciones que antes se daban por válidos por fin han empezado a cuestionarse. Aunque la carga mental sigue recayendo sobre las mujeres, las tareas domésticas se reparten cada vez más entre los hombres, y lo mismo sucede con la crianza de los hijos. Ahora, muchos padres se muestran igual de implicados a la hora de educar a los peques de la casa, y la equiparación de los permisos de baja tras el nacimiento han ayudado a terminar con la idea de que deben ser las madres quienes se ocupen de los niños.

En este sentido, Risto Mejide se ha ganado un aluvión de críticas tras confesar que, siempre que puede, evitar cambiar los pañales de su hija Roma, redirigiendo el deber a su mujer, Laura Escanes, o a cualquiera que le pille cerca. Así lo ha confesado en un nuevo episodio de “Cariño, pero ¿qué dices?”, el podcast que desarrolla junto a su esposa. “Que no significa que la quiera menos, pero si tengo la mínima oportunidad de traspasar esa tarea a alguien, lo voy a hacer”, explica el publicista. Ha sido un comentario que ha lanzado poco después lo que ha sacado de quicio a más de uno en Twitter.

Porqué claro, para cambiar los pañales de su hija ya está su mujer



Risto, un machista de pelo en pecho pic.twitter.com/ipApEuE7H2 — Rorschach (@Lord_Rorschach) August 26, 2022

“Me parece de cero valor añadido”, ha señalado Risto Mejide sobre cambiar los pañales a su hija. El jurado de “Got Talent” insiste en que Roma nunca se lo agradecerá cuando sea mayor y resta importancia al supuesto vínculo que se crea con el bebé cuando se repite esta tarea en el tiempo. La reflexión del publicista ha sembrado la polémica y su nombre se ha colado en los primeros puestos de la lista de tendencias de Twitter, convirtiéndose en el destinatario de un tremendo aluvión de críticas.

Risto diciendo que cambiar pañales tiene cero valor añadido y que el día de mañana su hija no le va a reclamar no cambiarle los pañales. CUIDAR de tu hija no tiene valor añadido? La higiene es básica. Solo haces las cosas en función de si tu hijx te lo va a agradecer o reclamar? — lara 🩸 (@dealarentina) August 25, 2022

Que Risto dice que no cambia pañales ni le gusta ayudar con el cuidado de su hija porque no le aporta nada.

Te aportaría no ser un pedazo de mierda y que tu mujer no acabe hasta los ovarios de aguantarte. — Pato (@SansonExtreme) August 26, 2022

Risto esperando a que el bebé hable para empezar a hacer de padre pic.twitter.com/H0NtnPpO5r — Ana 💊 (@anazolam) August 25, 2022

