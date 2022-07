Laura Escanes confiesa su mayor miedo

Durante uno de sus podcast de la plataforma Podimo, llamado “Cariño, ¿pero qué dices?, Laura Escanes se ha sincerado con su marido, Risto Mejide y le ha contado cuál es su mayor miedo.

La influencer ha confesado que hay algo que especialmente le preocupa desde que es madre. No solo le preocupa que le pueda pasar algo a quienes la rodean sino que además se ha puesto en la piel de muchas mujeres. “El miedo a que le pase algo a Roma, a Julio, a ti, a mis amigos o a mi familia… Eso me mata”. Además, ha revelado que le es inevitable pensar en su hija cuando sea una jovencita y empiece a salir de noche. “Porque a mí me ha pasado”, dice Escanes. “Que vaya sola por la calle cuando sea adolescente… Eso es algo que tú no has vivido, pero yo sigo teniendo miedo cuando vuelvo a la una de la mañana y sigo diciéndole a mis amigas que me avisen cuando estén en casa. Y los taxis se esperan en la puerta a que entres en casa y cierres la puerta…”, continuaba.

Además, en su primer podcast, fue Risto quien confesó que temía a la muerte, mientras que su mujer, en cambio, se mostraba bastante tranquila. “¿A la muerte? A mí me importa una mierda morirme. Siempre he pensado que voy a morir joven”.