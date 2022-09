Laura Escanes desvela cómo fue su primera vez con Risto Mejide

Cada vez son más los detalles que se conocen de la relación entre Laura Escanes y Risto Mejide desde que la pareja estrenara su pódcast “Cariño, ¿pero qué dices? Pero nunca antes, la influencer había contado cómo fue su primera vez con el publicista.

Ha sido en Movistar +, en el programa “Martínez y Hermanos”, que presenta Dani Martínez, donde ha contado una anécdota que vivió en su primera vez con su marido. Laura era una de las invitadas junto a Valeria Ros y Fernando Tejero. Los tres estaban contestando a las preguntas de la sección “Rompiendo el hielo”.

“¿Te has despertado con alguien que no sabías quién era?”, le preguntaron en el programa, a lo que ella respondió afirmativamente: “Pero voy a explicarlo. El que estaba a mi lado era Risto, pero no llevaba gafas”. “Os voy a contar una cosa muy graciosa con esto. No sé si puedo, pero lo voy a contar. No era nuestra primera cita, pero era la primera vez que yo dormía con Risto”, explicó Laura Escanes. “Todo fue genial, acabamos, le miro y digo: ‘¿Tú siempre follas con gafas?’. Y me dijo que se le habían olvidado”.

“Tengo que decir que nunca más ha usado las gafas, pero la primera vez dije: “joder, sí que lleva el personaje hasta el final”, añadió la influencer.

Dani Martínez, por su parte, desveló lo que el propio Mejide le había comentado de esa primera vez con su mujer. “El día que me lo contó, dijo ‘yo estaba tan nervioso y quería que saliera todo tan bien que me olvidé’”, comentó entre risas el cómico. Dani Martínez comparte “Got Talent” con Risto Mejide.