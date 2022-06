Laura Escanes se confiesa ante Risto Mejide: también filtraron fotos íntimas suyas

Todos los ojos siguen puestos en Santi Millán a consecuencia de la filtración de un vídeo íntimo en el que aparece manteniendo relaciones sexuales con una mujer. El actor y presentador ha sido víctima de un delito y no solo es culpable quien lo haya publicado, sino todos aquellos que lo han difundido a través de las redes sociales.

Así lo recoge el artículo 197.7 del Código Penal: “Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”.

Por desgracia, no ha sido él el único rostro conocido en pasar por esta terrible situación. De hecho, Laura Escanes acaba de confesar que sufrió algo similar en el pasado.

Lo ha hecho en ‘Cariño, ¿pero qué dices?’, el podcast que lleva a cabo junto a su marido, Risto Mejide. En esta ocasión, la influencer se ha confesado sobre una “relación tóxica” que mantuvo en el pasado y que la llevó a pasar por un auténtico infierno. “Yo me acuerdo de quedar con mis amigas y recibir mensajes en los que me decía: ‘Oye, ¿con quién estás? Pásame una foto’. También me preguntaba qué hacía en línea a una hora concreta, con quién estaba hablando y hasta me pedía pantallazo de esa conversación”, recuerda una emocionada Laura Escanes, que por aquel entonces accedía a lo que su pareja exigía.

“Antes lo normalizaba. Yo he pasado pantallazos, he pasado fotos con mis amigas. Lo incorporaba en mi vida como algo normal”, cuenta la influencer. Pero lo peor llegó cuando la persona en la que más confiaba por aquel entonces la traicionó de la peor manera, exponiendo su intimidad ante los ojos de todo el mundo. “Se filtraron fotos mías íntimas que venían de alguien en quien yo confiaba”, apunta al borde de las lágrimas.

Laura Escanes FOTO: @lauraescanes

Por fortuna, Laura Escanes logró salir de aquel tormento, aunque las secuelas hicieron mella en ella durante algún tiempo. “Cuando yo salí de esa relación tóxica, inconscientemente tenía muchas cosas dentro, comportamientos muy tóxicos también”, desvela la ‘it girl’. Ahora, utiliza esas vivencias para “marcar límites” en sus nuevas relaciones y decidir qué es lo que quiere o no.