Estos son los números de Carlota Corredera tras su regreso a Telecinco

Anoche Carlota Corredera volvió a la televisión. La gallega ha regresado a la parrilla televisiva con el programa ‘¿Quién es mi padre?’ después de unos meses alejada de los focos tras abandonar ‘Sálvame’, espacio en el que estuvo 13 años trabajando. El primer invitado fue Javier Santos, que, tras la emisión del documental sobre su historia, concedió después una entrevista en plató y se enfrentó a los colaboradores del espacio. El hijo de María Edite ha estado batallando durante décadas por la paternidad de Julio Iglesias.

Nada más comenzar el programa, las redes se volcaron con el regreso de la presentadora a Telecinco y la convirtieron en tendencia con el hastag #VuelveCarlota. Muchos fans de la cadena alabaron el trabajo de la periodista y expresaron lo mucho que la habían echado de menos durante este parón. El esperado estreno del espacio, aún así, no llegó al millón de espectadores y tuvo un 12′2% de share, recogiendo el relevo del anterior programa que ocupaba esa franja horario presentado por Toñi Moreno, ‘Déjate querer’

Carlota Corredera este jueves en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

La gallega ha estado haciendo promoción a lo largo de estos días en algunos programas de la cadena. La presentadora visitó ‘Sálvame’, protagonizando un momento muy especial con todos sus antiguos compañeros y amigos. También, antes de comenzar su nuevo espacio, se trasladó al plató de ‘Fiesta’ con Emma García. Durante sus intervenciones, no dudó en hablar de cómo habían sido estos duros meses para ella y cómo había vivido su marcha de ‘Sálvame’. A pesar de la máxima expectación que había con su vuelta a la pequeña pantalla, no ha tenido una audiencia destacable.

“Para nada he pensado en dejar la televisión. He pasado incertidumbre, pero lo normal porque yo rompí con 13 años de vida. No te voy a contar nada que no hayas vivido conmigo”, aseguraba rotundamente Carlota Corredera a Jorge Javier el pasado viernes en el ‘Deluxe’. Ahora, ha regresado con más fuerza que nunca a la que siempre ha sido su casa después de unos meses en los que tuvo que parar y desconectar de todo lo relacionado con la pequeña pantalla. “Estoy muy contenta. Es verdad que han sido seis meses de operación détox. Lo decía en serio, no mentía. Ha sido un tiempo de descansar, de desconectar, de estar mucho con la familia. He viajado mucho. He estado mucho con mi niña y con mi marido. Han sido meses muy chulos”, señalaba a ‘Semana’ la gallega en una de sus últimas entrevistas.