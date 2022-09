Belén Esteban manda un mensaje a los detractores de Carlota Corredera tras su regreso a Telecinco: “Se siente”

Belén Esteban acudía este jueves por la noche al musical de ‘Dirty Dancing, cuya presentación ha tenido lugar en Madrid. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha acudido al ‘Espacio Ibercaja Delicias’ y no ha dudado en animar a la gente para apoyar a la cultura en estos tiempos complicados: “Ojalá esto sea así, que la gente venga a ver musicales, teatro y todo. ¡Viva el arte!”.

Belén Esteban en la presentación del musical “Dirty Dancing “ en Madrid FOTO: G3 GTRES

Esteban asegura estar mucho más recuperada anímicamente gracias a la vuelta al trabajo: “Lo he pasado muy mal porque mi cabeza me jugó una mala pasada pero ahora bien. Espero estar muchísimo mejor”. Además, reconoce que distraerse en ‘Sálvame’ le viene de maravilla, aunque a veces tenga diferencias con sus compañeros

Además, ha asegurado que el malentendido con Terelu Campos, tras no invitarle a su cumpleaños, está arreglado: “No pasa nada. Son malos entendidos y yo que soy muy acelerada”, desliza, haciendo hincapié en que tienen muy buena relación y que en el mismo día la colaboradora le llamó para darle su versión: “Soy amiga de Terelu y la quiero mucho, a ella y a su familia”.

Como es propio de Belén, poco ha querido hablar sobre su vida personal y Jesulín de Ubrique, y es que no ha querido comentar el documental autobiográfico que el torero estaría preparando: “No voy a hablar nada de Jesús, ni de Jesulín ni de Campanario, nada. Sabéis que ya no voy a decir nada”. Tampoco ha querido comentar nada respecto a Andrea, la hija que ambos tienen en común.

Por último, y no por ello menos importante, la protagonista ha mostrado su apoyo a Carlota Corredera, quien vuelve a Telecinco de la mano del formato ‘¿Quién es mi padre?’ a pesar de las críticas de sus detractores por su postura con Rocío Carrasco: “Estoy feliz. Feliz de que Carlota vuelva a tener un programa de televisión porque ante todo, de ser mi amiga, una de mis mejores amigas, sobre todo es una profesional. Parece ser que hay mucha gente a la que le ha sentado mal pero bueno, se siente”, concluye..