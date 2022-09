Diego Arrabal siembra la duda sobre el fichaje de Carlota Corredera en su último proyecto de Telecinco

Cinco meses después de su marcha de ‘Sálvame’, Carlota Corredera regresa a la pequeña pantalla para presentar el formato ‘¿Quién es mi padre?’ en Telecinco, un nuevo docushow con una esencia similar al ya extinto ‘Hormigas Blancas’.

A pesar de que se publicó que sería Emma García la encargada de moderar este programa, finalmente ha sido la productora ‘La Fábrica de la Tele’, a través de su cuenta de Twitter, la encargada de confirmar el fichaje de Carlota, algo que horas después la propia protagonista ha confirmado.

Carlota Corredera en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Diego Arrabal es uno de los rostros más críticos con ‘La Fábrica de la Tele’, y en esta ocasión no iba a a ser menos. Además de comentar el estreno en abierto de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, el paparazzi también ha hablado sobre la confirmación del fichaje de la presentadora gallega: “Yo me alegro por lo de Carlota. Podría tener muchas cosas en contra de ella, pero no me voy a decir ahora todas esas cosas, aunque ella no es que se ha portado bien conmigo”, ha comenzado diciendo.

Arrabal “Hace cuestión de un mes dio ya dieron como seguro que la presentadora de ‘Quién es mi padre’ iba a ser Emma García... Os voy a hacer una pregunta: ¿Por qué lo presenta Carlota ahora? ¿Por qué han cambiado? ¿Veremos a Emma en otro programa y por eso al final han tenido que recurrir a la gallega? Y os voy a decir una cosa, ahora que nos escucha nadie... A partir del mes que viene, voy a estar muy atento a los sábados y a los domingos por la tarde”, cuenta el youtuber, dando a entender que podría ser Emma, de nuevo, la que esté al mando de los fines de semana en Telecinco.