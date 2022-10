Así ha vivido realmente Carlota Corredera estos meses alejada de la televisión

Carlota Corredera vuelve esta noche a la televisión con un nuevo programa muy alejada del universo ‘Sálvame’. La gallega va a presentar ‘¿Quién es mi padre?; que tendrá como primer protagonista a Javier Santos, el hijo no reconocido de Julio Iglesias. La periodista se ha sentado en el ‘Deluxe’ para hablar sobre su nuevo proyecto profesional, con el que se siente muy ilusionada y emocionada: “Estoy muy contenta. Es verdad que han sido seis meses de operación detox. Lo decía en serio, no mentía. Ha sido un tiempo de descansar, de desconectar, de estar mucho con la familia. He viajado mucho. He estado mucho con mi niña y con mi marido. Han sido meses muy chulos”, declaraba.

También, como era de esperar, se ha pronunciado sobre sus meses ausente alejada de la televisión tras su sonada marcha de ‘Sálvame’. “Para nada he pensado en dejar la televisión. He pasado incertidumbre, pero lo normal porque yo rompí con 13 años de vida. No te voy a contar nada que no hayas vivido conmigo”, aseguraba rotundamente a Jorge Javier. A pesar de haber sido unos meses muy convulsos donde ha vivido “mucha incertidumbre”, necesitaba hacer un parón. “No voy a mentir, yo he tenido un parón muy privilegiado. Dejé de venir a la tele y dejar de consumir tele”, añadía, más sincera que nunca.

Carlota Corredera en una imagen de redes sociales FOTO: Instagram

Estos meses necesitaba “dejar de ver la televisión por trabajo” y ha estado centrada en sí misma. Después de 13 años en ‘Sálvame’, la gallega necesitaba desconectar. Aún así, ha querido recalcar que ha sido un parón y no un adiós definitivo como muchos han podido especular estos meses. " No me voy y sé que siempre voy a estar vinculada a la tele. Delante de las cámaras o detrás”, aclaraba.

Carlota Corredera ha querido agradecer las numerosas muestras de cariño que ha ido recibiendo durante estos meses de ausencia, aunque no haya contestado a todos los mensajes, incluso algunos de sus propios compañeros. “Yo aprovecho este altavoz que me das para decir que hay mucha gente a la que no he contestado desde que me fui el 25 de marzo, y que lo he hecho simplemente para desconectar”, se disculpaba, agradecida. Tras estas sinceras declaraciones, Jorge Javier Vázquez no dudó en mostrar su apoyo a la gallega, entendiendo a la perfección la postura que había tomado sobre la televisión tras su salida de ‘Sálvame’.