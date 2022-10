Carlota Corredera vuelve a “Sálvame”

Ya ha pasado más de medio año desde que Carlota Corredera se marchó de “Sálvame”, tras 12 años trabajando en el formato de corazón más icónico de la pequeña pantalla. Ahora, la que fuera presentadora del programa ha anunciado que regresa a través de sus redes sociales. “Más de seis meses después, esta tarde vuelvo al plató de ‘Sálvame’. Os espero”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

Todo apunta a que su vuelta será temporal, enmarcada en la promoción del nuevo programa que presentará, “¿Quién es mi padre?”. El formato recuperará testimonios de algunas personas que aseguran ser hijos de rostros conocidos, y se intentará aclarar si realmente tienen una relación filial.

Más de seis meses después, esta tarde vuelvo al plató de @salvameoficial 🥹💕 ¡Os espero! #CarlotaVuelve — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) October 6, 2022

La marcha de Carlota Corredera de “Sálvame” estuvo rodeada de mucha polémica porque llegó en un momento de grandes cambios en el programa. Se anunció que David Valldeperas y Alberto Díaz también dejarían su puesto como directores, y aunque así fue por unos días, terminaron reincorporándose poco después. No pasó igual con la presentadora, que aseguró hace unas semanas que se estaba intentando desconectar del espacio en el que un día trabajó.

“No lo he vuelto a ver porque yo creo que, cuando te despides como yo me despedí, creo que para poder volar, que es mi tención, y seguir con los proyectos que tenemos en mente y que estamos trabajando, necesito un poco hacer reset. Estoy en plena operación détox. Es imposible no enterarse de todo lo que pasa, pero estoy viviendo la actualidad con distancia, aunque mi corazón pertenecerá siempre a ‘Sálvame’”, señaló ante la prensa.

El regreso de Carlota Corredera al plató de “Sálvame” ha sido muy aplaudido por buena parte de los espectadores, que clamaban por su vuelta en las redes sociales.