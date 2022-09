Qué fue de Pepa Jiménez, la periodista que demandó a Carlota Corredera tras sentirse víctima de una campaña de acoso

Decir que ‘Sálvame’ es uno de los programas de corazón más conocidos de la pequeña pantalla, en parte debido a las polémicas que ha acumulado a lo largo de sus trece años de emisión, no es ninguna novedad para la audiencia. Una de esas polémicas, de las más sonadas, terminó en los tribunales de la mano de Pepa Jiménez.

La periodista Pepa Jiménez

Hace falta remontarse a los primeros años del magacín de Telecinco para entender el conflicto, protagonizado por la periodista y la productora del programa. Por aquel entonces, ella trabajaba en la competencia y sin comerlo ni beberlo se vio envuelta en una encarnizada guerra contra Belén Esteban y todo su séquito de Mediaset.

Los descalificativos contra Pepa Jiménez se sucedían tanto en ‘Sálvame’ como en el ‘Deluxe’, y según aparece en la demanda de la periodista, desde estos programas llegaron a dedicarle insultos como “golfa”, “mafiosa” o “hija de puta”. La periodista se sintió víctima de una campaña de acoso y derribo, hasta que finalmente decidió llevar a la productora del programa y a la cadena a los tribunales. Famosas son las imágenes de Carlota Corredera declarando en sede judicial en calidad de testigo, contestando que “no me consta” o “no lo recuerdo” a las preguntas de las autoridades.

Aquí Carlota corredera declarando por una demanda que le puso Pepa Jiménez a Mediaset , dentro de un año cuando tenga que declarar por las barbaridades que se han dicho de AD dira lo mismo ! No lo recuerdo , no lo recuerdo , tengo amnesia pic.twitter.com/TGTypAcX2I — UXIA_XOA (@UXIA84413255) April 13, 2021

Tras varios años de proceso, el caso llegó al Tribunal Supremo y terminó por darle la razón a Pepa Jiménez en 2015, condenando a abonarle una indemnización por vulnerar su honor por la cantidad de 2.000 euros, una cifra muy lejana a los 739.800 que pedía al comienzo. Además, el fallo también incluía la obligación de leer la sentencia en directo, tal y como se hizo posteriormente en ‘Sábado Deluxe’ pasadas las dos de la madrugada. “Son tan sucios que hasta para pedir perdón dieron mi nombre real, María José Jiménez, y que así nadie lo entendiera”, se quejó la periodista en declaraciones a ‘Exclusiva Digital’.

Ahora, Pepa Jiménez vive totalmente alejada de la opinión pública y de la pequeña pantalla, aunque en 2017 publicó una carta abierta en la que cargaba duramente contra el magacín de Telecinco: “Siete años en los que no he pisado un plató de televisión, salvo en alguna ocasión en Telemadrid. Siete años que tengo una butaca preferente para ver como cada día os despellejáis en ‘Sálvame’, y no lo sé porque vea el programa, que me repugna, sino porque a través de las redes sociales veo y leo como os atizan continuamente”, escribió.