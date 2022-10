Paula Echevarría y su firme negativa a casarse con Miguel Torres

"No quiero"

Paula Echevarría atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. En lo profesional, su faceta como influencer va viento en popa y acaba de presentar una colección de ropa para una conocida firma del fast-fashion, mientras que en lo que respecta a su carrera televisiva sigue centrada en las grabaciones de “Got Talent España”, el talent show en el que ejerce de jurado junto a Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide. Pero la actriz no solo puede sentirse afortunada en lo laboral, sino que en lo personal también disfruta de una buenísima etapa.

El pasado enero, Paula Echevarría celebró su cuarto aniversario de relación con Miguel Torres, el exfutbolista que la hizo volver a creer en el amor tras su sonado divorcio de David Bustamante. Junto a él ha formado una preciosa familia con dos hijos: Daniella, fruto de su matrimonio con el cantante; y Miki, que llegó al mundo el 11 de abril de 2021. Teniendo en cuenta esta situación, todo parece a favor para dar el siguiente paso, pero la actriz mantiene una firme negativa al respecto.

Paula Echevarría junto a su pareja, Miguel Torres, y sus hijos: Daniella Bustamante y Miki Torres FOTO: pau_eche Instagram

Cada vez que se le pregunta por sus planes de boda con Miguel Torres, Paula Echevarría contesta tajante: “No”, “qué va” o “para nada”. Estas son algunas de las respuestas de la actriz a unas hipotéticas nupcias, un “no quiero” en contraposición a los “sí, quiero” que tantas alegrías han dado a la prensa del corazón.

Paula Echevarría no aclara las razones por las que se mantiene tan firme en su negativa a casarse con Miguel Torres, pero de sus palabras se entiende que, sencillamente, no está entre sus prioridades. La actriz y el exfutbolista están muy enamorados, disfrutan de su tiempo libre juntos y pasan por una fase tan bonita que no necesitan sellar su relación por la vía civil o religiosa para demostrarse lo mucho que se quieren.

Además, puede que saliera escaldada de su anterior matrimonio con David Bustamante. Aunque ahora han llegado a un punto de entendimiento y la relación entre ellos es buena y cordial, su proceso de divorcio no fue nada fácil.