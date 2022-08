Paula Echevarría, la (gran) «valla publicitaria» para las marcas

It girl

Paula Echevarría está de celebración. La actriz acaba de alcanzar las 45 primaveras, y lo ha hecho en uno de los momentos más dulces de su vida. Su relación con Miguel Torres, el exfutbolista con el que empezó a salir tras su divorcio de David Bustamante, va viento en popa y ha dado como fruto el nacimiento de su primer hijo en común, el pequeño Miki. El bebé, que llegó al mundo en abril de 2021, se unió así a la bonita familia que ya habían formado junto a Daniella, la chica de 13 años que la influencer tuvo con el triunfito. La joven está encantada con su hermano pequeño, a quien adora, tal y como la propia madre confirmó a LA RAZÓN: «Es como el amor de su vida. Le dice: ‘te quiero más que a mi vida’. Es una forma de querer muy bonita».

Más allá de su faceta más personal, Paula Echevarría tampoco puede quejarse en lo que se refiere a su carrera profesional. Aunque hace tiempo que no desarrolla su faceta interpretativa en cine o televisión, recientemente se ha incorporado al equipo del jurado de «Got Talent», retomando así la relación laboral con Mediaset que se rompió en 2017, después de que el grupo audiovisual no renovara el contrato de larga duración que tenía con la asturiana, al no ver satisfechas sus expectativas en cuanto a audiencia.

Además de su trabajo ante las cámaras, ninguna duda cabe de que Paula Echevarría se ha consagrado como una de las influencers más importantes del panorama digital. En su perfil de Instagram cuenta con más de 3 millones y medio de seguidores, una imponente cifra que atrae a marcas y empresas como la luz a las polillas. De hecho, se encuentra en plena campaña de promoción con Hawkers, una conocida firma de gafas de sol. Su perfil en esta red social se ha convertido en una gran valla publicitaria que le reporta jugosos beneficios, y en solo un año ha patrocinado 228 de las 349 publicaciones que ha compartido, tal y como arroja el estudio llevado a cabo por Personality Media, una consultora de marketing especializada en el análisis de personajes públicos, que asesora a las agencias de publicidad, medios o anunciantes a la hora de elegir una cara adecuada para su uso en campañas promocionales.

Paula Echevarría disfruta de las vacaciones en Marbella. FOTO: @pau_eche

El «cebo» de su vida privada

No hay más que echar un vistazo al análisis realizado por la consultora anteriormente mencionada para llegar a la conclusión de que Paula Echevarría se ha posicionado como una influencer de éxito. Las marcas se la rifan y ha conseguido un 91 por ciento de saturación publicitaria, lo que significa que genera beneficios por casi la totalidad de las publicaciones que comparte en Instagram. Además, ha logrado fidelizar a sus seguidores, que interactúan y reaccionan a sus últimas actualizaciones.

Eso sí, se aprecia una mayor tasa de interés «cuando habla de su vida privada, de sus hijos o de su pareja, y no sucede lo mismo en los meses donde sube fotos de ella con la ropa y los accesorios que muestra para campañas publicitarias». Agosto del año pasado fue el mes en el que más interacciones se registraron en el perfil de Instagram de Paula Echevarría, coincidiendo con el cumpleaños de su hija Daniella. La actriz compartió una imagen con la menor para felicitarla, y se ha posicionado como el post con más reacciones de los últimos 12 meses: 237.341. Paula Echevarría ha alcanzado el equilibrio perfecto en lo que a su contenido en redes se refiere. Aunque sus publicaciones personales son menos frecuentes, se han convertido en el «cebo» o reclamo perfecto para mantener fieles a sus seguidores, que aceptan los bombardeos publicitarios a cabio de una imagen con sus hijos o pareja cada poco tiempo.

Saliendo del bache

La imagen de matrimonio idílico que Paula Echevarría y David Bustamante proyectaban fue el caldo de cultivo del éxito que hoy la influencer tiene en redes sociales. Fue en aquella época cuando su popularidad se disparó y alcanzó elevadísimas cotas, posicionándose como una de las mujeres más respetadas y queridas por la opinión pública. Sin embargo, tras el divorcio, su reputación experimentó un ligero declive, y aunque ya se ha repuesto, no ha vuelto a alcanzar los niveles de prestigio de antaño. «Caen desde el 2017 hasta el 2019, y aunque parece haber una leve recuperación desde ese momento algo más crítico, todavía se encuentra a mucha distancia de ese 60–70 % de mujeres que la admiraban, pero ya va por mejor camino», explican desde Personality Media.