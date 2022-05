Paula Echevarría vuelve a Mediaset para fichar como jurado de «Got Talent 8»

Aunque en la edición anterior Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez ya demostraron ser un equipo solvente, Mediaset ha tomado la decisión de incorporar a un miembro más a la mesa de jueces de «Got Talent», la que en ediciones anteriores también ocupó Paz Padilla. Así, aunque el fichaje de Dani Martínez hacía presagiar su marcha del talent show de Telecinco, el imitador y cómico compaginará esta octava edición con su propio programa «Martínez y Hermanos».

En este caso, el flamante fichaje se trata de la actriz e influencer Paula Echevarría, que de esta forma volverá a Telecinco tras formar parte del elenco de series como «El Comisario», «Ola de Crímenes» o «Los Nuestros». Pero esta no será la única incorporación que viva el programa. Miki Núñez estrenará una nueva sección en el que se dará espacio a los artistas callejeros. Justamente el talent se encuentra ahora en fase de casting en varias ciudades.

Por su parte Paula Echevarría, en recientes declaraciones a Mediaset, confesaba ser seguidora del programa: «Me encanta Got Talent. Es un formato que, como espectadora, me ha hecho alucinar y me ha emocionado mil veces. Mi padre es fan número uno del programa y fue con él con quien empecé a engancharme».

Del mismo modo también reconocía guardar buena relación con sus tres compañeros del jurado y que eso le ha facilitado tomar la decisión: «Reconozco que estoy un poco nerviosa. Got Talent España lleva ya varios años de éxito y mis compañeros llevan mucho tiempo juntos. Seré como la nueva alumna de la clase, pero les conozco a los tres, son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección». De cada uno destacó un rasgo: «Creo que con Dani me voy a reír mucho, que Risto me va a dar mucho cariño, porque a pesar de su fachada es muy amable y cariñoso, y que Edurne va a ser con la que más cosas en común voy a tener».