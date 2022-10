Pedro Ruiz: “El verdadero sexo fuerte es la mujer, nosotros somos el bruto”

Nadie diría que Pedro Ruiz acaba de cumplir 75 años. Una buena dieta, deporte a diario y un carácter optimista le mantienen en forma. Después del verano se subirá de nuevo a los escenarios.

“El secreto para estar tan bien a los setenta y cinco es querer tener veinticinco. Ya sabes que soy un hombre muy metódico, no fumo, no bebo alcohol, tengo l mente siempre despierta, y la verdad es que considero mi salud un tesoro extraordinario. El más multimillonario del planeta pagaría por tener una salid como la mía, y yo tengo la suerte de haberla conservado. Todos los días me baño en la piscina de mi casa haciendo largos, tanto en invierno como en verano, ahora me pillas saliendo del agua helada en la playa coruñesa de Santa Cristina, y me voy a correr unos kilómetros. El ejercicio y pensar continuamente en proyectos me mantiene muy bien. Estoy teniendo suerte, no tengo achaques, me siento estupendamente, no he estado ni media hora en una clínica nunca”, afirma el humorista.

Y dentro de poco vuelve al teatro.

Regresaré cuando esto se normalice un poquito. También me han propuesto una serie. Ya veremos. Y voy a publicar un libro de poemas. He presentado propuestas en la televisión pública, que, después de dieciocho años de ausencia, me han recibido con interés y respeto. Estamos en conversaciones… Considero que Televisión Española es mi casa.

Le ofrecieron participar en MasterChef y no aceptó.

Mire, lo mío no es meterme entre fogones, en esta vida ni conduzco, ni cocino, ni bailo bien. Además, no me gusta formar parte de negocios de productoras cuyo criterio comparto poco. Lo mío es la televisión de autor, hago vida de autor tanto en la tele, el teatro, en la escritura, y es algo que nadie me va a quitar.

Es un hombre polifacético del que el gran público conoce pocos datos personales: “Cuesta mal hablar bien de uno mismo, pero, bueno, soy una persona sosegada, que escribe todos los días, lee, va al cine, con gustos sencillos, muy casero y tranquilo, que come poco, lo que es, seguramente una de las claves de mi buena salud, y hago mucho ejercicio.”

Es demasiado inquieto.

Una de las cosas más importantes de la vida es tener muchas inquietudes, dar una conferencia, ir al teatro, ver una buena película, hablar con la gente de la calle, del mercado, y no quedarte solamente mirando tu ombligo, porque te atascas.

Soltero y sin compromiso. ¿Ha desterrado el amor de su vida?

No, claro que me gustaría tener una pareja, estar acompañado, pero no quiero pagar el precio de una vida estándar, no me la creo. Y no es que no encuentre a la mujer adecuada, a lo mejor yo tampoco soy el hombre adecuado para ellas. Eso del amor es una fantasía de la que se habla mucho en la Prensa del corazón, y la realidad es algo mucho más importante que hay que plantearse muy en serio.

Y añade que “creo que las tipologías del amor que nos presentan están caducas, y las próximas aún no hemos aprendido a usarlas.”

Hace años me confesó que es de difícil convivencia.

No es eso. Pienso que el verdadero sexo fuerte es la mujer, el hombre es el sexo bruto. Las féminas, por las dictaduras del patriarcado, han tenido que hacer un ejercicio de concentración, el hombre es tan bobo como su sexo, que es una longaniza que cuelga. Ellas tienen más tablas que nosotros en esta vida.

¿Acepta su soledad sentimental como un mal menor?

La soledad es la única compañía que no te defrauda nunca. Si la tomas como un abandono es mala, y si la consideras una lección es buena. Se pueden compartir muchas compañías haciendo zapping, y no de cuerpo ni de seco.

Utiliza la palabra abandono. ¿Ha sufrido rechazos en el campo de los sentimientos?

Lo único que le digo de mi vida amorosa es que les deseo lo mejor a las personas con las que comparto mi vida.

Sus ex siempre me hablan muy bien de usted.

Y se lo agradezco. Pero la discreción es elegancia y libertad.

Alguna relación se rompió por su negativa a tener hijos.

Nunca quise ser padre. Hay muchos niños abandonados en este mundo como para traer otros.

Habría podido adoptar…

Bueno, colaboro con oenegés que ayudan a niños, como unos comedores de Nicaragua, en otra iniciativa en Bolivia… En esta sociedad hay cada vez menos libertades, y no quiero poner más vidas en manos de estos locos.

¿Se refiere a los políticos?

No quiero dedicar a los políticos ni un minuto de mi vida. Les respeto a todos… pero que se preocupen entre ellos. Estamos en un momento en el que lo más revolucionario es respetar.

Dicen que a Miguel Bosé le ofrecieron ser ministro de Cultura. ¿A usted le atraería esa propuesta?

En absoluto. No aceptaría ni el ministerio de mi propia persona. Quita, quita, que pase el siguiente. No quiero mandar en nadie, sino manejarme a mi.

Pues parece que se maneja muy bien.

No pego saltos mortales, no tengo deudas, tengo muchos planes y procuro no hacer daño.