Pedro Ruiz: «En España hemos pasado de la Transición a la transacción»

Pedro Ruiz tiene tantos registros y ha hecho tantas cosas diferentes que resulta complicado resumir su dilatada trayectoria profesional. Comenzó en la radio haciendo el aullido del lobo en una radionovela de RNE, fue el creador y primer presentador de Estudio Estadio en TVE, se puso el mundo por montera en el programa Como Pedro por su casa y disfrutó de la televisión pública que le gusta con un espacio de entrevistas en profundidad que se llamó La noche abierta. Hoy tomamos un granizado de limón con este presentador, humorista, actor, escritor, cantante y compositor.

-Ha hecho de todo y por su orden pero, ¿lo dejamos en showman... o incluso eso se le queda corto?

La única definición cierta de los individuos es muy corta pues se trata de decir que “es uno que se morirá”. Lo demás son cosas que no somos, sino que vamos siendo. Y a mí me divierte hacer muchas cosas.

-Este año grabó una canción con Jaume Sureda... ¿Hay más duetos pendientes?

Al hacer tantas cosas, unas tapan a otras. Cuando cursas muchas asignaturas, no todas no están a la altura de las mejores pero puedo decir que estoy supremamente activo en este momento.

-¿Qué proyectos tiene a corto plazo?

Escribo y compongo todos los días, voy al cine, al teatro, he empezado conversaciones para regresar a la televisión y en unos meses sabré algo... tengo una obra en marcha pero está parada porque la subida de la gasolina le ha quitado dinero a la gente para las entradas. También escribo poesía... y nado, corro... ¡no paro!

-¿Ser polifacético es una bendición o es una carga? Porque al no poder encasillarle en algo concreto, la gente se despista.

Esa es una de las diversiones de mi vida, que no me pueden poner etiquetas. Me divierte cuando hablan de mí porque no saben qué decir. Uno de los nortes de mi vida es romper etiquetas, porque son tumbas que te matan.

-¿No plantea crear contenido para las redes, como muchos actores, cómicos o cantantes?

Las redes son un gran engaño y solo les sirven a quien saben viralizar. Yo tengo una cuenta de Twitter que sostengo a base de enviar SMS porque no tengo teléfono inteligente. Me lo han llegado a proponen pero no veo clara la monetización del asunto. Estar en redes es poner gratis un montón de cosas que utilizarán otros.

-Hablando de Twitter, hace unos días arremetió duramente contra Paolo Vasile

Solo fue una observación. Yo no he presentado jamás un proyecto a Tele 5 por razones obvias pero Vasile, que es un cínico -no como insulto sino por definición- y tiene mucha cultura, solo la usa de un modo que no comparto. La telebasura hace mucho daño porque vende malos ejemplos y una sociedad con malos ejemplos no tiene buenas realidades.

-¿Volvería a la tele... o no hay espacio entre tanto ruido, para usted?

He presentado algunas ideas hace pocos meses a la televisión pública. Tengo en casa mil formatos -películas, series, etc.- pero no he gozado del favor de los que deciden aunque sostengo que el que resiste, gana. Espero aparecer pronto pero no lo hago por el ego ni la popularidad, sino por la diversión. Porque la vida que es un tránsito bastante inútil -como decía Borges- si no te diviertes es todavía menos útil. El burro que somos tiene que tener delante zanahorias.

-Es de los que ve de todo por cultura general: realities, programas de corazón... o es más de documentales y de Netflix?

No me gusta nada lo que me engancha: no he fumado, no he bebido pero sí veo alguna serie. Sobre todo hago mucho zapping, aunque ya sabemos qué va a decir alguien en la tele, incluido yo mismo. Pero sí me hago ese paseo de riego por aspersión, en todo: cine, teatro, conciertos... conferencias. Me gusta charlar con muchas personas para no quedarme muerto en mi ombligo.

-Dice que ahora solo le gustan tres presentadores: Jordi Évole, Iker Jiménez y Jesús Calleja...

Olvido a alguno, seguro. No digo que me gusten, sino que a los autores se les ha echado de la tele generalista. Ahora el que aparece no es el que ha ideado el programa sino el que lleva un pinganillo. A ellos les pongo de ejemplo porque han pensado una idea, la conducen, la producen y la dirigen. Claro que hay más... Broncano, por ejemplo.

-Echo de menos un programa de entrevistas como el que tenías en la 2... ¿Por qué es un género que no cuaja? ¿Tanta prisa tenemos para no sabe escuchar?

Aunque me siento más un hombre de teatro, cuando hice “La noche abierta” era porque estaba cuidando a mi madre y televisión me brindó la oportunidad de charlar con gente cono como periodista sino como uno de ellos: con Sabina, Sacristán, Berlanga, Serrat. El entrevistado hablaba con un compañero de trabajo y se generaba otro ambiente. Hoy tendría que tener más divertimento. La tele pública debe ser un refugio del prestigio y del sosiego y deben tener cabida Javier Marías y Chanel.

-Ve y escucha casi todo... ¿Va a conciertos de grupos nuevos?

Claro, me interesan todos los que están vivos y crean. Yo he pagado una entrada para ir a ver a Jorge Javier Vázquez, y tener mi propia opinión. No debemos prejuzgar a nadie hasta ver qué hace, porque yo lo he padecido. Lo que haga el resto del día me da igual, pero lo vi con ojos limpios y lo que hace, no es fácil. Punto final.

-¿Apoya la idea de quitarse la corbata o para llevar la contraria ahora se hará dos nudos?

Yo me quité la corbata tras Estudio Estadio porque me parece una soga y a mí me gusta tener la nuez suelta.

-Es muy futbolero: ¿Cómo se presenta este año la liga?

Veo el futbol como quien ve una película. Lo veo en casa y con amigos, con el sonido bajado y tocando la guitarra. Cada vez me parece más negocio. Un día le dije a Vicente del Bosque que, dentro de nada, el punto de penalti será el Danone; el de esquina: el del Corte Inglés y la línea del medio campo será la de Amazon.

-Usted es un hijo de la Transición... ¿qué les diría a aquellos que la cuestionan?

Bueno... como decía Bonavena “la experiencia es un peine que te regala la vida cuando te has quedado calvo”. Como ellos no tenían que peinarse, entonces, no saben lo que pasó. Si encuentran el túnel del tiempo, que se metan. Lo malo es que hemos pasado de la Transición a la transacción.

-¿Sigue bañándose todos los días, haga la temperatura que haga, como su madre le trajo al mundo en la piscina?... Se lo digo porque no diferenciará verano de inverno

Ahora cuando me baño en verano el agua me parece caldo. Me siento un fideo en la olla. Bañarse en agua fría es una fuente de salud que no nota quien lo hace. Un día me llamó José Bono y me preguntó cómo lo hacía. Se lo expliqué y desde hace un año también lo practica en Toledo y me dijo que se tiraba muerto de frío pero salía como Superman.

-Que hace cada día, impepinablemente

Escribir poesía. Hay un conserje del Hotel Intercontinental que se llama Alfredo García que cada vez que me ve, me coloca un folio delante y me pone un título para que escriba un poema en cinco minutos. El de ayer era: “ni al alba vencerás”. Me hago esos retos para estar en forma.