Marta Lozano: “Saber que mi melena es destinada a hacer pelucas oncológicas es una gran motivación”

Hace tres semanas, Marta Lozano sorprendía a sus seguidores diciendo adiós a su gran cabellera y dando la bienvenida a una melena bob muy favorecedora. Un corte que no tiene un motivo estético sino solidario, y es que la influencer ha donado los más de 40 cm de cabello a la Fundación GEICAM, Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mamá, haciendo así un llamamiento a la importancia de la donación de pelo debido a la escasez de pelucas de pelo natural para todas esas mujeres que padecen la enfermedad.

¿Por qué decidió cortarse la melena?

Llevaba tiempo queriendo cortarme el pelo y cuando el equipo de Llongueras contactó conmigo para contribuir con esta iniciativa en beneficio de las mujeres afectadas por el tratamiento contra el cáncer, no quise desaprovechar la oportunidad. Saber que mi melena iba a ser destinada a la realización de pelucas oncológicas fue, desde luego, una gran motivación.

Cuénteme por qué es tan importante donar pelo

Quizá no salve una vida directamente, pero además de ser una manera de aprovechar algo que de otra forma se tiraría a la basura, puede ayudar a mejorar la autoestima de alguien que se enfrente al cambio de imagen que supone la caída del pelo producida por enfermedades como el cáncer.

También ha lanzado junto a Llongueras un pañuelo solidario.

Hemos lanzado un kit solidario muy especial que incluye el pañuelo rosa diseñado por mi y el bálsamo labial Click Bun de mi firma cosmética Glowfilter. El 100% de los beneficios de las ventas irán destinados a la asociación GEICAM para financiar la investigación de nuevos tratamientos así como nuevas formas de prevenir el cáncer.

¿El cáncer de mama es algo que (lamentablemente) le toca de cerca o se trata más bien de concienciación?

A día de hoy, creo que existen muy pocas personas que puedan decir que no tienen algún ser querido afectado por esta enfermedad. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena para que se siga investigando en nuevos tratamientos, en mejorar los que hay, en hacer la vida de los enfermos y sus familias más fácil...

Aparece en la lista Forbes de los mejores influencers 2022, ¿cómo se lleva eso?

Aún no me lo creo. Realmente es un gran honor. Siento que todos estos años de trabajo han dado sus frutos.

¿Pesa el “apellido” de “Influencer”?

Para nada. Hay muchos prejuicios en torno a la figura del influencer, pero creo que ha quedado demostrada la efectividad de nuestro trabajo.

Si no se dedicase a esto, ¿cuál sería su profesión?

Algo relacionado con el mundo de la comunicación, probablemente.

¿Ha cambiado su vida desde que dio el “sí, quiero” a Lorenzo Remohi?

No mucho, la verdad. Llevamos tanto tiempo juntos...

¿La relación de “The Lorenzanos” es tan ideal como la vemos en redes sociales?

Somos muy felices. Lorenzo me completa, es una buena persona, un hombre muy inteligente y los dos formamos un gran equipo.

Su hermana Meri, su marido y su círculo también se dedica a esto... ¿cómo se lleva tener una vida tan expuesta?

No siento esta exposición en mi día a día. Yo sigo siendo la misma, no he cambiado, y la gente de mi entorno tampoco. Por suerte o por desgracia vivir en Valencia, al ser una ciudad en la que más o menos nos conocemos todos, creo que la gente está acostumbrada a verme aquí de toda la vida.

¿Cómo se encuentra Laura Escanes tras su ruptura?

La verdad es que me da mucho pudor hablar de temas tan íntimos míos, imagínate de historias que no me pertenecen, ¿no? Laura es una buena amiga y con Risto siempre que he coincidido ha sido encantador. Yo lo único que espero es que los dos estén muy bien

Las malas lenguas hablaban de una supuesta infidelidad... ¿ha podido hablar con ella?

Después de mi boda coincidí con ella en la boda de nuestra amiga Teresa y en un viaje para una marca en Ibiza, pero ahí hablamos yo creo que de todo menos de nuestras parejas.

Su amiga María G. De Jaime está de enhorabuena por su tercer embarazo. A Ud. se le ve muy niñera también en redes, ¿le gustaría en algún momento dar el paso de la maternidad?

Sí claro, me encantaría. Adoro a los niños

Cuénteme en qué otros proyectos se encuentras inmersa.

Sigo inmersa en Glowfilter, estamos continuamente expandiendo nuestros productos. Hace menos de un mes lanzamos el aceite limpiador desmaquillante Oil To Milk.