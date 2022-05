La decepción de Paz Padilla con su hija Anna Ferrer

Paz Padilla y Anna Ferrer tienen una excelente relación y, a pesar de ser madre e hija, son amigas. La humorista y la influencer comparten su día a día con todos sus seguidores y, como cualquier relación, tienen discrepancias. Una de las cosas en las que no están de acuerdo son los tatuajes. La expresentadora de ‘Sálvame’ ha intentado por todos los medios que su hija no se tatúe, ya que a ella no le gustan, pero no ha podido hacer nada contra eso y la joven ha decidido llenar su cuerpo de pequeños dibujos y mensajes.

A pesar de ser una persona contraria a la tinta en la piel, Paz Padilla ha acabado haciéndose un tatuaje con su hija y comparten varios, junto a el exnovio de la joven. En esta nueva ocasión y sin pedirle permiso a su madre, la joven ha vuelto a tatuarse y no dudaba en compartir con todos sus seguidores el momento en el que se estaba realizando el tatuaje, con un mensaje muy claro: “Sorry mamá”. Anna Ferrer sabía que su madre iba a estar en contra de hacer un nuevo dibujo en la piel y así le pedía perdón. Seguro que, después, a Paz Padilla le acaba gustando lo que se ha hecho su hija, aunque de primeras se haya enfadado.

Paz Padilla y Anna Ferrer FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Madre e hija están más unidas que nunca y, tras romper con su novio, Anna Ferrer se ha refugiado en su madre. Paz Padilla también ha pasado una época complicada tras su despido de Mediaset y tras el huracán mediático, ha decidido emprender nuevos proyectos profesionales alejada de la televisión. Uno de ellos es junto a su hija. La pasada semana presentaban en el Mercado de Motores el camión de ‘Noniná', con el que van a recorrer durante todo el verano las playas más importantes del país vendiendo la ropa de su marca. Ambas van a disfrutar del verano en compañía de la una y la otra y seguro que compartirán a través de sus redes sociales todas sus aventuras.

Paz Padilla y Anna Ferrer están muy ilusionadas con este nuevo proyecto y tienen muchas ganas de emprender este viaje familiar que, más allá de sacar dinero, van a ganar vivencias y experiencias. Dentro de poco emprenderán la marcha de sus vidas y podremos ver el lado más feriante de la humorista y de la influencer y, quizá, la humorista acabe tatuándose algo en su piel tras esta emocionante aventura.