Todo lo que sabemos sobre el divorcio de Ortega Cano y Ana María Aldón

El programa ‘Fiesta’ ha desvelado en exclusiva una conversación que ha mantenido el periodista Aurelio Manzano con Ortega Cano en el que habla sobre su divorcio con Ana María Aldón. El torero ha seguido la misma línea argumental que su aún mujer y ha aclarado que “el acuerdo de divorcio no se ha firmado”. Aún así, ha señalado que será “tranquilo” y que lo más importante de todo esto es su hijo pequeño, por encima de todo, argumento que siempre ha recalcado la diseñadora de moda desde que se anunció su separación.

Según parece, el divorcio se va a producir de mutuo acuerdo pero “aún no hay nada firmado sobre el papel”, según ha apuntado Aurelio Manzano. Ana María Aldón ha vuelto a insistir en el bienestar del hijo de ambos y ha asegurado que sus padres van a estar siempre a su lado en todos los momentos importantes para él. Tras esta información, la colaboradora del programa ha confirmado que está buscando casa y está siendo asesorada. La andaluza no está viviendo este proceso sola y, sin entrar en más detalles, ha dicho que está siendo acompañada por alguien que no es su hija Gema Aldón. La diseñadora de moda también ha asegurado que este proceso “no va a durar 6 meses más”.

Ana María Aldón en 'Ya es Verano' FOTO: Mediaset

Tras esto, Ana María Aldón ha detallado cómo es la casa que está buscando para mudarse tras su separación. La diseñadora de moda quiere una vivienda igual que la que tiene en Sanlúcar de Barrameda, un adosado con jardín, 4 habitaciones y dos baños. Ella ha expresado que, si pudiese, movería la casa de lugar y la transportaría a Madrid, pero como puede, está buscando una que se asemeje a su hogar andaluz. Emma García, con esta información, se ha mostrado muy interesada y le ha confesado que le encantan las inmobiliarias y que, si necesita ayuda, ella se presta a ir con ella en la búsqueda de su nueva vivienda.

Está claro que, aunque no haya aún nada firmado, ambos tienen muy claro lo que quieren, y es, por encima de todo, el bienestar del pequeño en común y que, aunque no hayan podido solucionar sus diferencias, el respeto y el amor que sienten el uno por el otro es más que evidente y que ninguno va a querer perjudicar al otro.