Esto es lo que piensa Ana María Aldón de la retirada de los medios de Gloria Camila

Ana María Aldón se sentó ayer en el programa ‘Fiesta’ para dar la cara, una vez más, sobre sus conflictos familiares y personales. Ayer se confirmaba, por fin, que la diseñadora de moda y el diestro se separaban después de una larga temporada en crisis. Finalmente no han podido llegar a un acuerdo y, por el bien de su hijo pequeño en común, han decidido divorciarse de la manera más cordial que han podido. A pesar de ya no estar juntos, el torero le dedicó unas preciosas palabras a su exmujer que hicieron que la andaluza se emocionara en el plató. “El cariño y el amor nunca se pierden. Cuando yo quiero y me tratan bien, voy a morir. Pase lo que pase, yo siempre tendré por Ana María un cariño especial” decía el diestro sobre la madre de su hijo.

Aldón también se quiso pronunciar sobre la retirada provisional de Gloria Camila de los medios y de la televisión después de haber salido de ‘Pesadilla en el paraíso’. La colombiana está atravesando un duro momento psicológico y ha decidido apartarse durante un tiempo del foco mediático. “Me he dado cuenta que mi vida necesita cambios. Necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático” anunciaba Gloria Camila desde su cuenta de Instagram. La joven se ha convertido ahora mismo en el máximo apoyo de su padre en estos momentos tan difíciles.

Ana María Aldón y Gloria Camila en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Por su parte, la exmujer de José Ortega Cano se ha querido pronunciar sobre la situación que está atravesando la hija del diestro. “Es normal que Gloria esté así porque ha estado encerrada en un reality. No es capaz de dar un paso sola pero yo lo he pasado sola. Yo no quería socializarme, no hablaba con nadie. Sé lo que ese agotamiento emocional significa y lo que provoca en su estado de ánimo. No he hablado con ella pero sí he preguntado a Ortega Cano por Gloria, pero vamos que por mí tampoco preguntó nadie”, relataba.

“Yo he pasado por una situación similar y no recibí la llamada de nadie y claro que lo sabían y preguntaban por mí. No pasa nada. Nosotras no nos hablamos. Cada paso que dé por su mejoría yo me alegraré. Ella está muy arropada por la gente que la quiere, mi hijo está con ella ahora mismo. Yo creo que no soy bien recibida, tengo motivos para pensarlo. Ya no tengo conversaciones pendientes con nadie, hemos cambiado de capítulo. A mí me duele, es la hermana de mi hijo. Claro que me hubiese gustado tener otro tipo de relación con Gloria, pero no quiero hablar más de ella. No tengo ninguna conversación pendiente. Estoy en otro capítulo”, sentenciaba finalmente Ana María Aldón, recalcando que ella también ha pasado por esa situación y muchos del clan no se preocuparon por ella en esos momentos tan difíciles. Aún así, cree que se recuperará rápido y, aunque tenga una nula relación con ella en estos momentos, le desea lo mejor a la hermana mayor de su hijo.