Te contamos lo que no se vio en la entrevista de Ana María Aldón en ‘Sálvame’

Ana María Aldón se sentó este lunes en el plató de ‘Sálvame’, con semblante muy serio y de negro impoluto, para enfrentarse a su entrevista más complicada después de que se hiciera oficial su divorcio de José Ortega Cano. Un momento televisivo que duró una hora de reloj y que dejó frases impactantes sobre su relación con el torero y la familia de este.

Pero, entre pregunta y pregunta, el programa de Jorge Javier utilizó las publicidades de la cadena para grabar todos los movimientos de Ana María Aldón, y esta misma tarde han emitido en directo todo lo que no se vio en esta polémica entrevista.

En estas pausas publicitarias hemos podido ver cómo la diseñadora se mostró molesta con Lydia Lozano y le reprochó: ¡Qué pasa contigo! ¡Me has llamado loba!”. Pero este no fue el único momento destacable, Aldón reconoce fuera de cámaras a los colaboradores que se encuentra “bien, estoy fuerte” y ahora, tras el divorcio, tiene que “seguir cuidándome”.

Aldón a la familia Ortega Cano: “Dejadme en paz, con eso es suficiente”

Sobre las declaraciones de la familia Ortega Cano, en las que admitían su miedo a que Ana María se quedase “viuda” del torero, la gaditana, visiblemente molesta, aseguraba a los tertulianos del programa: “Mi marido tiene 68 años y está bien, es que parece que tiene una enfermedad terminal y se va a morir mañana... ¿Eso es lo que de verdad le preocupa a la familia? ¿Eso te preocupa, que si a tu hermano le pasa algo yo me quede viuda? No te preocupes, no quiero nada. Dejadme en paz, con eso es suficiente”.

También hemos podido ver cómo Kiko Jiménez aprovecha su presencia para contarle cómo hablaba Gloria Camila de ella a sus espaldas: “Cuando estábamos en Linares, te criticaba un montón y mi madre le decía: ‘Gloria, que ha hecho a tu padre feliz, que le ha dado un hijo, son matrimonio y no te metas’”; a lo que Aldón respondía: “Yo sé cómo yo me he portado con la gente y cómo he tratado a la gente. Yo estoy tranquila”.

“En los cumpleaños se reían de ti y te decían: ‘Ahora es Paula Echevarría, ahora que va con los sombreros y con tal’”, insistía el ex de Gloria Camila; pero Ana María no dudó en defenderse reprochando que “siempre me han gustado los sombreros, ¿no me los puedo poner porque a ti no te gustan?”.

Línea de ropa “parada”

Adela González le preguntó por su línea de ropa y la protagonista confesó que ahora mismo “está todo parado, lo mismo no hago nada. Hay que rentabilizar y ver qué es más rentable, porque hacer la tonta tampoco”.