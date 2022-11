Ivonne Reyes y su hijo, Alejandro, ruedan su primera película juntos

Madre e hijo hacen su sueño realidad y finalmente ruedan su primera película juntos. Ivonne Reyes y Alejandro Reyes han compartido escena para la película ‘Amarillo’, del director Eduardo Álvarez, una trilogía que primero comienza con este film y que, después, seguirá con dos entregas más; y que se espera que salga en cines el próximo mes de diciembre.

Ambos han estado en Benidorm donde han estado unos días rodando la que será su primera experiencia profesional juntos. Ivonne Reyes se mostró de lo más “feliz, orgullosa, en el momento que estás rodando te quitas el papel de madre, pero la sorpresa me la dieron anoche, me dijeron ‘vais a grabar juntos’. El rodar con mi hijo imagínate y con un elenco de tan buen nivel, pero la verdad es que me gustó porque compartimos la misma profesión y bien, la verdad es que feliz, muy orgullosa”, dice a las cámaras de Europa Press.

Cuando le preguntan cómo ve a su hijo como actor, la venezolana se deshace en elogios: “Muy bien, la verdad es que no es porque sea su madre, lo han dicho directores, muy bien, tiene mucha soltura, se mete, tiene pasión por lo que hace, cuando le gusta se mete y no hay otra cosa para él”.

En cuanto a la última polémica de Pepe Navarro, que habría pedido de nuevo las pruebas de ADN de Alejandro Reyes, Ivonne prefiere no pronunciarse al respecto. Tampoco su hijo, que prefiere centrarse en su carrera profesional: “Bueno, estoy en Estados Unidos, no tengo ni idea de nada, estoy en serio con mi profesión, voy haciendo mi camino poco a poco y súper contento de hacer la película ‘Amarillo’”, sentencia a dicho medio.