Ivonne Reyes: “No quiero vivir con miedo a Pepe Navarro”

Ivonne Reyes hace frente a uno de sus veranos más tranquilos en compañía de la persona más importante de su vida: su hijo, Alejandro Reyes. Lo cierto es que la venezolana volvía a la primera línea de actualidad hace unas semanas debido a su última victoria judicial sobre Pepe Navarro. El presentador interpuso una demanda contra su ex por un supuesto delito de intromisión al honor, a lo que la Justicia falló en su contra. Recurrió la decisión del juez, y ahora ha vuelto a perder. «Es la segunda vez que gano. Dirá: ‘’pobrecito yo’' porque es un indigente, pero después sale con un nivel alto... No paga, pero sí tiene dinero», comentaba recientemente una pletórica Ivonne, quien, pese a todo, sigue teniendo miedo a cualquier cosa relacionada con Pepe Navarro.

Ahora, está totalmente volcada en sus proyectos y, cómo no, en apoyar el nuevo reto profesional de Alejandro. Siempre al lado de su hijo de manera incondicional en cada uno de los proyectos que emprende, la expresentadora se ha convertido en su embajadora durante la presentación de una nueva y ambiciosa aventura profesional: su propia marca de ropa unisex, «King Art». Un evento en el que la «coach» habló con orgullo de esta desconocida faceta de su hijo, y reveló, entre otras cosas, el motivo por el que continúa soltera pese a que, tal y como admite, está abierta al amor.

¿Cómo se siente tras su última victoria judicial contra su ex, Pepe Navarro?

Ha sido un gran logro que por fin se me haya escuchado en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. El hecho de haber podido estar allí confirma que fuimos pareja, que es el padre de Alejandro y cosas que se han querido tapar. Llevo denunciándolo años, y siempre diré que cualquier cosa que nos pase a mí o a mi hijo es su responsabilidad. Esto continuará, porque no quiero vivir con miedo.

Pero se queda con lo bueno de todo esto...

Claro. Yo jamás he mentido y la verdad siempre gana. Mi intención con todo esto también es la de transmitir que las mujeres que, como yo, han vivido una situación parecida, que no retiren las denuncias, que se informen, que vayan con cuidado, pero por favor que continúen adelante. Hay mucho tabú con este tema.

Alejandro Reyes en una imagen reciente FOTO: Gtres

Dejando esto al margen... Muy contenta con los avances de Alejandro, ¿no?

Sí. La verdad es que estoy muy contenta por mi hijo, que es el protagonista, y por «King Art», su marca. Espero que os haya gustado, porque todos los diseños son de él. Se metieron en una reunión, llegué a última hora y contenta porque es su proyecto. Tenía esa idea en la cabeza con amigos y por la conexión que tengo en el mundo de la moda y habiendo modelado en Miami se vino arriba y... Él lo tenía muy claro, como cuando me dijo que quería ser actor. Eso me sentó bastante peor porque ser artista no es nada fácil, pero si lo escogió yo no hago nada.

Se autodenomina «artista».

Antes de graduarse y que me viniera con todo esto nunca me lo había comentado, y de la noche a la mañana... No se le da nada mal las tablas, ha estado con Rafael Amargo presentado en el colegio, se ha cultivado con talleres de dicción y todo lo que tiene que hacer un artista.

Ha estado en EEUU y vuelve a España como empresario y diseñador de moda...

Sí, y se ha ido enterando de las telas, de los acabados, los botones, los detalles... Hasta cose, plancha, lava...

Ivonne Reyes y Alejandro Reyes en una imagen de archivo

¿Se queda en España o regresa a América?

No, ya se va...

¿Cómo lleva usted, como madre, las distancias?

Bien, con el «Facetime», el «Zoom», el «WhatsApp»... Es lo que hay y no pasa nada. Yo de vez en cuando cojo el avión y me largo, pero enseguida se va y ahora vienen sorpresas mías pero no se las voy a decir de momento.

¿Hace uso de las tecnologías para ligar?

No, no... Me da un poco de «yuyu», lo que me faltaba ya... (ríe). Pero yo voy a decir una cosa: no sé qué le están pasando a los chicos, dónde está la seducción, o si es que tienen miedo a estar en pareja. Los chicos no se acercan. Yo me veo tan mona y no se acercan directamente... Muchos me dicen que impongo.

Tendrá que acercarse a quien le guste.

No me gusta ninguno.

Es muy exigente, ¿no tiene ganas de enamorarse?

Estoy tranquila, pero si aparece alguien no estoy cerrada al amor, son cosas diferentes. Ahora voy a esperar que se vaya Alejandro.

¿Su hijo no quiere enamorarse?

Su cabeza está con su firma de ropa «King Art», con la actuación, audicionando bastante y con el mundo del márketing y todo esto.

¿Sería una madre celosa con la pareja de su hijo?

A ver, por una parte sí pero yo tengo mi rollo. Siempreque sea una chica «cool» y se lleven bien...