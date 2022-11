“Tu nombre”, la canción que narra la relación de Álvaro de Luna con Laura Escanes

Un mes después de anunciar su separación de Risto Mejide, Laura Escanes es portada de la revista “Lecturas” por su nueva relación junto al cantante Álvaro de Luna. La revista sorprendía hace unos días a la pareja dando rienda suelta a su amor en Tenerife, hasta donde habían viajado junto a unos amigos. Aunque en un principio se relacionó a Escanes con el famoso youtuber Míster Jagger, parece que es el artista andaluz el que ha conquistado su corazón.

Ayer, Risto Mejide decidía borrar a la madre de su hija de sus redes sociales, para evitar, imaginamos, ser testigo de la nueva relación de la influencer.

Laura Escanes y Álvaro de Luna coincidieron en una entrega de premios organizada por Cadena Dial en Canarias. Ambos se siguen en redes sociales y, según publica la revista Lecturas, la prensa ha captado en más de una ocasión a la catalana saliendo del piso en el que vive él en el barrio de Malasaña, de Madrid.

“Tu nombre”, el nuevo single de Álvaro de Luna

“Tu nombre” es el título del nuevo single del cantante, en la que relata una historia de amor en la que una pareja tiene que luchar contra la repercusión mediática y la persecución de los paparazzis. En la letra de esta canción, el artista sevillano dice que se ha cansado “de tanto ruido y de tanta pose” y que sale del club “evitando” que nadie les vea, algo que muchos han relacionado con lo que podría ser su historia con Laura Escanes. “Sabes que si por mí fuera, nos iríamos lejos de aquí. Tú y yo solos, donde quieras”, dice también en una estrofa del tema.

Puedes leer aquí la letra de la canción:

“Me he cansado de tanto ruido y tanta pose

Todo el mundo está esperando fuera

Salgo del club contigo, sorteando coches

Evitando que nadie nos vea

Sabes que si por mí fuera

Nos iríamos lejos de aquí

Tú y yo solos, donde quieras

Tailandia o Berlín

Fui buscando tu nombre

Por cada esquina de esta ciudad

Y aunque a veces me escondes

Yo sé que lo nuestro es real

Somos tú y yo

Aquí no importa nadie más

Fui buscando tu nombre

Ojalá y te quieras quedar, mh-mh

Vestidos caros, no sé ni qué coño hago

Estoy enjaulado pero tengo que estar aquí

Te vi bailando en el medio de la pista

Haciendo magia como un ilusionista

Quiero acercarme y bailar contigo

Aquí no hay cámaras ni testigos

Toda la noche hablando al oído

Sin nadie que nos pueda escuchar

Fui buscando tu nombre

Por cada esquina de esta ciudad

Y aunque a veces me escondes

Yo sé que lo nuestro es real

Somos tú y yo

Aquí no importa nadie más

Fui buscando tu nombre

Ojalá te quieras quedar, mh-mh-mh

Ojalá te quieras quedar, yeah

Ojalá te quieras quedar

Fui buscando tu nombre

Por cada esquina de esta ciudad

Y aunque a veces me escondes

Yo sé que lo nuestro es real

Fui buscando tu nombre

Por cada esquina de esta ciudad

Y aunque a veces me escondes

Yo sé que lo nuestro es real

Somos tú y yo

Aquí no importa nadie más

Fui buscando tu nombre

Ojalá te quieras quedar, mh-mh-mh.

De momento, ni Escanes ni De Luna han confirmado la relación, aunque a su vuelta de Tenerife, el cantante afirmaba estar “muy feliz”.

Por su parte, la influencer catalana publicaba una foto en su cuenta de Instagram para responder a sus seguidores sobre cómo se encuentra actualmente: “‘Poco a poco’ es la frase que más me repito últimamente. No ha sido un mes fácil, evidentemente, pero estoy rodeada de mi círculo y, por suerte, con mucho trabajo y proyectos que me hacen sacar lo mejor de mí. Creo que estoy viviendo un poco por inercia, sin parar a pensar demasiado porque si no se me hace un mundo. Sigo con terapia desde hace meses y eso también me viene muy bien. Supongo que es normal, no sé. Cada uno tiene sus procesos, sus tiempos, su montaña rusa...”.