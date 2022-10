Laura Escanes se toma con humor los rumores de “affaire” con Míster Jägger

El pasado domingo Risto Mejide y la influencer Laura Escanes anunciaron, a través de sus cuentas en la red social Instagram, que se separan, tras siete años de relación y una hija en común, Roma. Por el momento se desconocen los motivos, aunque los rumores no dejan de crecer a medida que pasan los días.

‘Mamarazzis’, la sección de crónica social de ‘El Periódico’, sacaba a la luz que, supuestamente, Escanes habría mantenido una relación con otro hombre mientras estaba casada con Risto. Y posteriormente era la revista ‘Lecturas’, la que quiso dar un paso más allá sobre todo este asunto y desvelar que la misteriosa tercera persona en discordia es Míster Jägger, un conocido youtuber de 27 años de edad, al que la influencer habría conocido el pasado mes de febrero.

La propia Laura Escanes negaba a este mismo periódico que tenga pareja, y lejos de tomarse lo rumores en serio, la influencer ha preferido recurrir al humor y hacer gala de ello en Instagram: “Good morning (buenos días). De camino a ver a mi cuarto novio de esta semana”, escribía en stories.

Laura Escanes en stories de Instagram FOTO: Instagram

Pero no es la única que se lo toma con humor, Risto también ha comenzado el día presentando a su nueva “ilusión” en redes sociales: “Os presento a mi nueva ilusión. No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día. Nadie como ella para pasar página. Por favor, no nos saquéis fotos, que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando”, escribía el presentador junto a una pila de libros.

¿Se trata de una estrategia o realmente su ruptura es tan amistosa como nos quieren hacer creer?