Primeras palabras de Laura Escanes sobre su relación con Álvaro de Luna: “No quiero confirmar ni desmentir nada”

Laura Escanes y Álvaro de Luna se han convertido en los protagonistas de la jornada de hoy después de que la revista ‘Lecturas’ haya hecho pública su relación (con fotos incluidas).

El cantante sevillano ya ha confirmado la feliz noticia en su llegada al aeropuerto de Madrid. Aunque parco en palabras, ya que él siempre se define como alguien “tímido”, ha asegurado que “está feliz” con esta nueva etapa, mostrándose visiblemente asombrado ante la presencia de los medios de comunicación, algo a lo que no está acostumbrado.

Álvaro de Luna en su llegada a Madrid FOTO: J.I.Viseras GTRES

Por su parte, la ex de Risto Mejide ha acudido a la premiere de la docuserie ‘Dulceida al Desnudo’, ya que ambas son grandes amigas. Allí, y a pesar de haber llegado la última, ha atendido brevemente a los medios de comunicación y ha concedido sus primeras declaraciones tras salir a la luz su noviazgo: “Siento decepcionaros si pensáis que voy a dar alguna declaración, porque entiendo vuestro trabajo.... No quiero entrar en nada igual que tampoco entré hace unas semanas. Van a salir muchos titulares y cada uno se va a montar la película y la historia que quiera”, ha deslizado a la decena de periodistas que querían preguntarle por esa noticia de actualidad. “Yo estoy tranquila y no voy a entrar ni a confirmar ni a desmentir nada”, explica de forma tajante.

Álvaro de Luna y Laura Escanes FOTO: Gtres

Ahora, ambos se encuentran en Madrid para disfrutar de unos días juntos, pero cabe destacar que durante las próximas semanas, Laura y Álvaro estarán obligados a separarse ya que el artista emprenderá una intensa gira por Latinoamérica, con conciertos en Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Ciudad de México y Guadalajara.