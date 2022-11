Laura Escanes y Álvaro de Luna, pareja sorpresa del otoño

No era el famoso Míster Jagger la persona que ocupaba el corazón de Laura Escanes, tras su ruptura sentimental del publicista Risto Mejide. Según publica en portada la revista “Lecturas” es el cantante Álvaro de Luna quien ha devuelto la ilusión a la influencer. Unas imágenes de su escapada a Tenerife dejan clara la relación entre el sevillano y Escanes.

Risto Mejide y Laura Escanes se separan FOTO: Instagram Instagram

Besos frente al mar, paseos de la mano, abrazos... confirman que Álvaro de Luna y Laura Escanes son algo más que amigos. Las fotos no dejan lugar a dudas, a diferencia de la relación supuestamente que mantuvo con Míster Jagger con el que no existía más que un rumor o los “deseos” de encontrar al “tercero” en discordia en el matrimonio de la instagramer y Mejide.

Fue hace algo más de un mes cuando Escanes y Mejide anunciaron a través de sus respetivas redes sociales que ponían punto y final a su relación, dejando claro el amor y mutuo respeto que se tenían, sobre todo, por el bien de su hija, Roma. La misma revista “Lecturas” aseguraba pocos días después que la nueva ilusión de la influencer era el youtuber, con quien había conectado tras conocerse en el programa de streaming que él conduce. Ninguno admitió ni negó la relación, pero la revista aseguraba que no se trataba de un rumor.

No ocurre lo mismo ahora, cuando las imágenes de Escanes y De Luna hablan pro si solas. La nueva pareja coincidía en Tenerife, el lugar donde se habían celebrado los Premios Dial, y a los que ambos asistieron. No se trataba de su primer encuentro, ya que la influencer y el músico ya llevarían saliendo un tiempo cuando posaron ante los medios de la alfombra verde, cada uno poe los premios musicales.

Primera actuación de Risto en el escenario de Got Talent y al mando de un piano #GotTalent9 pic.twitter.com/p4zej1GXPQ — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) November 1, 2022

Por su parte, Risto Mejide protagonizaba uno de los momentos más emotivos de la edición de Got Talent con su actuación al piano que además de sorprender a la audiencia también consiguió el mismo efecto en sus compañeros Paula Echevarría, Edurne y Dani Martínez, así como en el presentador, Santi Millán.

Risto Mejide ha utilizado la historia de Bach y su segunda esposa como hilo conductor de su actuación y ha dejado entrever algunas pinceladas del delicado momento personal que está atravesando actualmente. “Llevo como sabéis muchos años en esto y siempre he pensado que si me subía aquí sería para dar un mensaje. En 1720 Johann Sebastian Bach vuelve de un viaje y cuando llega a casa le dicen que su mujer ha muerto. Algo pasa en menos de 17 meses para que aparezca otra vez en sociedad felizmente casado con una persona a la que prácticamente dobla la edad. Ella era 16 años más joven que él, y 16 son las notas entre este Do y este Mi, dos notas separadas que alguien decidió unir para siempre a través de la mayor obra de todos los tiempos”, destacaba.

A continuación lanzaba un mensaje en el que se podía ver reflejada su propia historia. “Lo que hizo Anna Magdalena Bach fue recordarnos que cuando uno ama, aunque se equivoque, da igual la distancia que haya entre esas dos notas. Os cuento esto porque Bach demostró que cuando uno ama de verdad, aunque se equivoque, da igual la distancia que exista.