¿Guti echó a su hija Zayra de casa al enterarse de su embarazo?

Fue el pasado 10 de noviembre cuando conocimos la feliz noticia del embarazo de Zayra Gutiérrez, hija de Arantxa de Benito y el exfutbolista José María Gutiérrez ‘Guti’. Un inesperado anuncio que la influencer hizo a través de sus redes sociales junto a una fotografía con su pareja Miki Mejías: “Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos!! Estamos esperando nuestro primer bebé. Estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora”.

Tal y como anunciaron en ‘Sálvame’, la pareja espera un niño que se llamará Noah y que nacerá en mayo 2023. Una noticia que no ha estado exenta de polémica, y es que mientras que Arantxa de Benito confesó sentirse feliz con la idea de ser abuela, Guti por el momento no se ha pronunciado al respecto. Y es que, según el programa de Telecinco, no todo sería de color de rosas, ya que Zayra y su novio vivirían en un piso propiedad de Guti, pero tras contar al exfutbolista que se convertirá en abuelo, éste les habría ‘invitado a irse’, ya que no le habría hecho ni pizca de gracia la noticia; supuestamente.

Romina Belluscio desmiente los rumores de mala relación con Zayra Gutiérrez

Una información que ahora ha desmentido a los micrófonos de Europa Press su mujer, Romina Belluscio, asegurando que “todo está bien” entre padre e hija y dejando claro que Guti no echó a la pareja de su casa tras enterarse del embarazo porque “Zayra no vive con nosotros, así que eso nunca pudo pasar”.

Además, la argentina ha confirmado que la influencer tiene “antojos como todas las embarazadas, está muy contenta”. “Ella sabe que cuenta conmigo siempre y en este caso especialmente que yo tengo un bebé de dos años, o sea que será muy parejo. Por supuesto que le dejaremos ropita”, ha confesado.

Aclarada la polémica, podemos decir que ambos futuros abuelos se sienten encantados con la llegada del pequeño Noah a la familia.