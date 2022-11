Arantxa de Benito, feliz tras conocer el embarazo de su hija Zayra Gutiérrez

Hace unas horas, Zayra Gutiérrez anunciaba a través de sus redes sociales que estaba embarazada y será en 2023 cuando ella y su pareja, Miki Mejías, den la bienvenida a su primer hijo, cuyo sexo y fecha de nacimiento se desconocen por el momento. “Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos!! Estamos esperando nuestro primer bebé. Estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora”, escribe la hija de Guti junto a una fotografía en la que muestra orgullosa su incipiente barriga.

“No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita, gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo”, dice la joven de 22 años.

Romina Belluscio: “Todos muy contentos”

Una inesperada noticia que también ha pillado por sorpresa a su madre. Arantxa de Benito ha confirmado la noticia con Europa Press asegurando que ve a su hija “muy bien, muy feliz, muy enamorada y bien, muy bien”, y su único deseo es “que nazca sano, que tenga un embarazo feliz y que sean muy felices”.

Mientras que Guti no se ha pronunciado al respecto por el momento, sí lo ha hecho para el mismo medio su pareja, Romina Belluscio, que se ha mostrado feliz ante el embarazo de Zayra: “Todos muy contentos, gracias. Muy contentos”.