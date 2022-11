Cocina con corazón: ‘Espantando’ fabes asturianas con Paula Echevarría

Ingredientes para 4 personas:

500 gramos de fabes

250 gramos de panceta curada

2 chorizos asturianos

2 morcillas

200 gramos de hueso de jamón

Agua

Sal al gusto

3 hebras de azafrán

Por todos es conocida la faceta de influencer de Paula Echevarría tras más de una década sorprendiendo al gran público con sus looks y outfits más estilosos, tanto en los diferentes eventos como en re- des sociales. Lo que cuesta más asimilar es que, de repente, esa misma Paula deja de lado la alfombra roja para meterse de lleno entre fogones y hacer las delicias de los suyos con el que es su plato estrella por excelencia: «Lo mío es la fabada, como buena asturiana. En mi casa siempre se come en Reyes», desliza. Aunque confiesa que cada vez que pisa su Asturias querida es su madre la encargada de preparar esta delicia, durante su día a día en Madrid, y a pesar de que apenas tiene tiempo para cocinar debido a sus compromisos profesionales, la actriz cuenta cuáles son sus pasos a seguir para elaborarla:

Paula Echevarria cocinando en un programa de Telecinco FOTO: Telecinco Telecinco

«Yo desalo primero el tocino la noche anterior, pongo las fabes a remojo, y al día siguiente lo vuelco todo en la olla, espero a que esté hecho. Hay que bajar el fuego al mínimo y «espantar les fabes» de vez en cuando. Es decir, cada hora más o menos se echa un chorrito de agua fría para cortar el hervor», confiesa a LA RAZÓN. La influencer, que adora los platos de cuchara, atraviesa en la actualidad uno de sus mejores momentos, todo ello gracias a su pequeño Miguel, de tan solo un año y medio de edad, y también a su estable y afianzada relación con Miguel Torres, en quien ha encontrado un amigo, amante, pareja, y, por qué no, también un gran chef. «Yo no suelo cocinar, siempre lo hace Miguel. He dado con alguien que le encanta y eso es una maravilla», presume la actriz, que ahora también triunfa como miembro del jurado del programa «Got Talent España».