Laura Escanes viaja a México para acompañar a Álvaro de Luna en su gira latinoamericana

La influencer Laura Escanes ha viajado hasta México para reencontrarse con su pareja, el cantante andaluz Álvaro de Luna. La ex de Risto Mejide y el artista mantienen una relación desde hace algunas semanas, aunque ninguno de ellos haya confirmado la relación. Sin embaro, la publicación de unas fotos, en la revista “Lecturas” en las que se veía a la pareja de vacaciones, abrazándose y besándose, no dejaban lugar a dudas sobre un romance entre ambos.

Su viaje a México, que la propia “influencer” ha compartido en su perfil de Instagram, es una confirmación de que la relación marcha viento en popa. El artista, por su parte, se ha mostrado feliz con la visita de su novia, a juzgar por las imágenes en las que ambos comparten cena y copas con un grupo de amigos.

También ha tenido tiempo Laura Escanes de hacer turismo visitando las ruinas aztecas del país. Un buen momento para cargar pilas antes del estreno de su nuevo podcast, sin Risto Mejide, que se titulará ”Entre el cielo y las nubes”, y que verá la luz mañana. El espacio se podrá escuchar y ver, ya que también estará en formato vídeo. En su nuevo trabajo, la influencer charlará con amigos y personalidades de todo tipo. Según admitió ella misma en el momento de la presentación, no será un podcast más: “No serán entrevistas como tal. Me gusta que sea una conversación y que haya diferentes puntos de vista. Quiero poder aportar cosas y que la otra persona también lo haga, aunque no estemos de acuerdo en todo. Está guay escuchar lo que dice cada uno”.

Laura Escanes y Risto Mejide pusieron punto y final a su relación hace unas semanas y tienen una hija en común, Roma.