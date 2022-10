Anne Igartiburu: “Voy a salir de mi zona de confort y sorprender”

Es uno de los rostros más conocidos y queridos de la pequeña pantalla desde hace casi tres décadas, y lo cierto es que se lo ha ganado a pulso. No hablamos de otra que de Anne Igartiburu, quien no suele conceder entrevistas de forma habitual porque tampoco necesita promoción alguna. Con una trayectoria profesional más que consolidada, la vizcaína ha decidido en las últimas semanas salir de su zona de confort para convertirse en el fichaje estrella de la nueva temporada de «Tu cara me suena», donde todo el mundo podrá conocer a una Anne muy diferente a la que el público acostumbra a ver en televisión semana tras semana. A sus 53 años, es madre de tres hijos que son su absoluta prioridad y a los que intenta dedicar el máximo tiempo posible pese al fuerte ritmo de trabajo que tiene en la actualidad con un total de cuatro proyectos diferentes. Y hablando de trabajo... ¿Presentará la vasca las Campanadas 2022/2023? ¿Lo hará junto a Ana Obregón o será la artista Chanel la que de la sorpresa de fin de año? Pasen y lean.

¿Qué le da más miedo a Anne Igartiburu?

Pues mira, lo que más miedo me da es la poca tolerancia que hay ahora mismo en el mundo... Si miras los informativos y miras a tu alrededor, se ve claramente que estamos todos «volaos» y parece que no hemos aprendido nada de todo lo que hemos vivido.

Vemos que hoy está disfrutando de la familia.

Pues sí, y estos planes en familia son muy necesarios. Ahora mismo estoy viajando mucho a Barcelona por trabajo, y yo creo que ellos se merecen que les dedique tiempo de calidad y que disfrute con ellos.

Siempre ha sido una persona muy familiar.

Pues sí, y ahora que soy madre pues todavía soy mucho más feliz. Por ahora conciliar no es del todo fácil pero la verdad es que no me puedo quejar, porque cuento con ayuda y me organizo muy bien con el padre.

A mucha gente le ha sorprendido su fichaje por «Tu cara me suena»... ¿Cómo surgió esa idea? ¿Dudó en algún momento a la hora de aceptar?

Me llamaron desde Gestmusic porque nos conocemos desde «Mira quién baila», y surgió que también me pasaban «Corazón» a los fines de semana... Creo que es el momento de salir de donde estoy cómoda, de mi zona de confort, de hacer otras cosas y de enseñarlas, porque yo ya tengo todo hecho y no necesito esto, por eso quiero disfrutarlo y aprender mucho.

¿Tiene miedo a las críticas del jurado? Han dicho que van a ser muy exigentes aunque tengan amistades entre los concursantes.

No he cantado nunca y lo de cantar lo llevo regular, pero creo que las críticas las voy a gestionar bien porque es un jurado muy amable y lo que nos digan va a ser siempre para mejorar. Las primeras galas supongo que serán más desastre, pero de ahí para arriba.

No va a dar a basto con tanto proyecto…

Pues déjame decirte que, además de estos dos formatos también estoy en Telemadrid, tengo el canal de Youtube «Mi latido de más», que está funcionando muy bien. Hay algo que está sobre la mesa pero prefiero esperar a que se cierre para después contarlo.

¿Qué Anne Igartiburu cree que va a conocer la gente?

Pues ni idea, porque no sé lo que ellos saben de mí (risas).

Anne Igartiburu y Ana Obregón en las Campanadas 2021 FOTO: RTVE

¿La veremos presentando este año las Campanadas de Fin de Año?

Pues todavía no lo sé, yo creo que hasta el mes que viene no nos dicen nada. Si es que sí y encima es con Ana Obregón, fenomenal, y si no pues tampoco pasaría nada. Estoy agradecida por poderlo hacer durante varios años.

Se ha publicado en las últimas semanas que el dúo Chanel y Anne Igartiburu presentando las Campanadas podría ser una realidad... ¿Le gustaría?

Pues no te voy a contestar a eso porque ya me veo entonces este entrecomillado (risas), porque yo también lo pondría, así que no. Con quien sea, si a mí me dicen que esté, voy a estar. Si me dicen que no, pues me iré a la playa al Caribe...

En el caso de que le confirmen, ¿ha pensado ya en algún modelo? Es uno de los clásicos de cada año...

(Risas). Pues no tengo ni idea, es algo que de momento no tengo en mente, cuando sea el momento ya me sentaré y decidiré por dónde me decanto.

Feliz supongo por la vuelta de Ana Rosa Quintana a la televisión.

Creo que Ana Rosa es una maestra que hace digna nuestra profesión y a la que todos admiramos, por eso estamos felices de tenerla cerca. Ha conseguido unirnos a todos independientemente de la cadena en la que trabajemos porque es una de las grandes de la televisión.

Y hablando de presentadoras, a la que parece que le va muy bien es a Susanna Griso, ahora que se ha conocido su relación con Íñigo Afán de Ribera.

Me alegro mucho por ellos y parece que están muy bien. De Íñigo yo tampoco quiero hablar porque no soy nadie para hacerlo, pero lo importante es que estén bien y felices.

¿Anne Igartiburu cree en el amor?

Siempre he creído en él y no me puedo quejar de las personas con las que he estado anteriormente porque se aprende de todo y de todos.