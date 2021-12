Campanadas 2022: El primer deseo de Ana Obregón tras confirmarse su positivo

Después de la felicidad que supuso ver de nuevo en televisión a Ana Obregón presentando la gala especial de Nochebuena y con la ilusión de disfrutar la Nochevieja junto a ella en pantalla desde la Puerta del Sol, ayer la misma protagonista anunció una triste noticia: no presentará las Campanadas 2022 por su positivo en Covid.

Un nuevo revés para la actriz que ha querido anunciar a través de las redes sociales: “Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado”.

Afortunadamente, Ana confesa que se encuentra bien “en casa, como si fuera un catarro súper fuerte gracias a las vacunas”. “Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido”, escribe en un post en Instagram.

“Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle. Os animo a que toméis las uvas en TVE con mi adorada Anne Igartiburu y Petrus Jacob, porque mi corazón estará allí con vosotros”, confiesa.

Pero pese a la triste noticia, Ana Obregón no pierde la ilusión y su mayor deseo es presentar las Campanadas el próximo año, por lo que guardará su vestido confeccionado por Rubén Hernández y las joyas de Rabat para la Nochevieja de 2023, tal y como ha asegurado en la red social.