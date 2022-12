La tortilla de patatas de Lorena Castell: con cebolla y trufa fresca

Lorena Castell es uno de los rostros más conocidos de la televisión. La catalana siempre se ha caracterizado por ser toda una artista multidisciplinar. Cantante, presentadora, show girl… y ahora nos ha sorprendido a todos con su faceta culinaria. Castell se ha hecho este año con el galardón más famoso de la televisión, el trofeo de “Masterchef Celebrity”, dejando a toda la audiencia con la boca abierta por su talento en los fogones. Ahora que se ha convertido en un referente de la cocina de este 2022, la presentadora desvela en exclusiva para LA RAZÓN cuál es el secreto mejor guardado de la tortilla de patatas y se encarga de zanjar uno de los grandes debates de la sociedad española.

El país siempre se ha dividido entre los partidarios de la tortilla con o sin cebolla, como si de un partido de fútbol se tratase. Lorena Castell nos despeja las dudas sobre la este delicioso manjar patrio. Ella lo tiene claro: “La tortilla, poco hecha, con cebolla, y con un poquito de trufa fresca rasgada”. Así es como, según la presentadora, se llega a la perfección de este plato, aunque como todo, siempre va en los gustos de cada persona. Solo se necesitan cuatro ingredientes para hacer este delicioso manjar: huevos, patatas, cebolla y trufa fresca. Ella descubrió esta receta de casualidad junto al chef con el que cocinaba para prepararse para sus cocinados en “Masterchef Celebrity”.

“Esto lo sé porque me sobró de otro plato que hice con mi chef, y de repente dije… ¿Y si le echamos trufa a la tortilla? Y me encantó”. Para Castell, la clave de está receta está en cocinar todos los ingredientes Por separado y no batir los huevos del todo. “Primero bato los huevos, pero nunca batirlos del todo. Hay que batirlos poco, dejarlos como en nube. Después, freír las patatas y la cebolla pochadita, todo por separado. Y luego, lo mezclo. Y la trufa, al final”. A la presentadora de televisión le gusta pocho hecha y así nos lo explica. “Luego la dejo muy poco cuajada. De esas que la cortas y cae liquidito”. Lorena Castell nos abre un nuevo mundo de sensaciones en el paladar añadiendo a la típica tortilla de patatas un poquito de trufa fresca y elevándola de categoría con este ingrediente. Para ella, es un plato con el poder sorprender estas fiestas a cualquier invitado y nos anima a que la probemos estas navidades.