Cocina con corazón: Carmen Borrego desvela el secreto de su “emperador a la Borrego”

Resulta complicado enumerar las ocasiones en las que alguna de las integrantes de la familia Campos se ha dejado ver con las manos en la masa, literalmente. Madre e hijas son buenas cocineras y lo demuestran siempre que tienen ocasión. Entre sus platos estrella se encuentran la salsa mayonesa, de la que Terelu asegura tener la fórmula perfecta para que nunca se corte; o el gazpacho de María Teresa, que también se animó a preparar un bizcocho en su canal de Youtube.

Lejos de amedrentarse, parece que las Campos, como los gladiadores en el Coliseo, se crecen cocinando ante el público. Carmen y Terelu ya han conquistado a los espectadores en programas como “Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition”, en el que la primera se proclamó vencedora, o “La última cena”, un formato en el que los tertulianos de “Sálvame” se enfrentaban a los fogones.

Pero en ninguna de esas intervenciones Carmen Borrego preparó la que, para ella, es su receta estrella, esa que hace las delicias de todos los comensales. Se trata del emperador en salsa, un plato con el que se puede alimentar a dos personas con la siguiente lista de ingredientes: medio kilo de este pescado, cuatro cebolletas, dos pimientos verdes, tres tomates, medio vaso de vino blanco, aceite de oliva, pimienta y azafrán en hebra.

Carmen Borrego avisa antes de comenzar la elaboración de que “el emperador no hay que partirlo, solo se le quita la piel y lo dejamos entero”. Además, desvela su truco para que, antes de prepararlo, empiece a coger algo de sabor: “Hay que ponerlo en una cacerola en crudo con unos granitos de pimienta y azafrán en hebra”.

En cuanto a la salsa, la tertuliana comienza con un esencial en toda buena receta: un buen sofrito. “En una sartén, se fríe la cebolleta y el pimiento verde. A mí me gusta ponerle mucha cebolleta. Cuando esté bien doradito todo, se le ponen los tres tomates y luego, cuando el sofrito está bien hecho, se le pone el medio vaso del vino blanco. Hay que dejarlo a fuego medio hasta que se consuma el alcohol, y luego, por un pasapuré, se pasa todo por encima de la cacerola donde teníamos puesto el emperador”, explica. Llegados a este punto, tan solo hay que dejar cocer el emperador hasta que esté listo para comer, pero Borrego avisa: “No hay que dejarlo mucho tiempo para que el pescado no se reseque”. Por último, la colaboradora de “Sálvame” ofrece un consejo de presentación: “Yo corto el emperador en tacos y lo pongo con la salsa”.