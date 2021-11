Los Morancos: «De jurado no serviríamos, dijimos ‘no’ a Rosalía»

Hace ya una década que Antena 3 dio luz verde a uno de los formatos más exportados del mundo. «Tu Cara me suena» fue el despertar de la imitación como fenómeno, el big bang del que luego han nacido otros espacios como «Mask Singer» y que han catapultado a representantes de ese sector cómico como Carlos Latre, miembro del jurado desde los inicios del programa. Además, son ya un centenar de concursantes los que han vivido la experiencia de participar en uno de los mayores éxitos del prime time de nuestra era. Tanto cómicos como cantantes se han encontrado a sí mismos imitando la personalidad de otros artistas. Carlos Baute, Los Gemeliers o Julio Iglesias Junior son algunos de ellos. Por muy consagradas que sean las trayectorias de estos concursantes, como la de Francisco o José Manuel Soto, nadie puede evitar reírse de uno mismo en este programa. Después de ocho ediciones en Antena 3, «Tu cara me suena» se ha convertido en el talent show musical que más ediciones ha emitido en televisión de forma consecutiva con una media de un 20,3% de cuota de pantalla.

Más allá de los concursantes y el jurado, protagonizado desde hace años por Ángel Llácer, Latre o Lolita, el programa cuenta con otro gran protagonista. El misterio y la magia del pulsador es un recurso que cada vez gana más peso. Mientras al principio solo era una herramienta para escoger aleatoriamente los personajes que se interpretarían en la gala siguiente, ahora tiene casi vida propia. El pulsador puede permitir hasta escoger el artista de otro participante o incluso que dos famosos imiten al mismo. Girando el rizo. De lo poco que no ha cambiado es su fiel presentador Manel Fuentes.

El formato parece no terminar nunca de encontrar nuevas vías de exploración. Incluso, ya tuvo gran éxito su propio spin off «Tu cara no me suena todavía», donde se dieron a conocer imitadores amateurs solo conocidos por sus propios seguidores en redes.

Los concursantes que se han atrevido a subirse a este deseado escenario son la principal novedad de la edición. Este año, Agoney, David Fernández, Eva Soriano, Loles León, Lydia Bosch, María Peláe, Los Morancos, Nia y Rasel serán los participantes de la novena edición del programa.

Pero entre todos los concursantes destacan los más veteranos, historia viva de la televisión. Los Morancos finalmente han aceptado la propuesta de Antena 3, después de que hayan intentado convencerles desde la primera edición. «Siempre hemos sido fanáticos del programa pero estábamos muy a gusto en el teatro y no era el momento de sacrificar nuestras funciones. Era incompatible», cuentan ellos mismos.

Aunque reconocen que «nosotros somos buenos parodiando, no imitando», bien podrían haber formado parte del jurado como su compañero Carlos Latre. Pero ellos mismos comprobaron en el pasado que ése no es un papel fácil. «Se nos da mejor ser concursantes que jurado, hasta dijimos que Rosalía no valía», recuerdan César y Jorge la anécdota que compartieron con la artista cuando aún estaba en ciernes.Entre muchos personajes ambos imitarán a Frank Sinatra o Bono («pero el de U2, no José»).