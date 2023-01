La entrevista inédita en la que Shakira explicó por qué nunca quiso casarse con Piqué: “Me da miedo”

De un tiempo a esta parte, los de Shakira y Gerard Piqué son probablemente los nombres más repetidos en la crónica social. Tras su ruptura, supuestamente a consecuencia de una deslealtad del deportista, llegaron los dardos envenenados que la cantante lanza contra el padre de sus hijos en sus canciones. La última, que interpreta junto a Bizarrap, es la más directa y no deja lugar a dudas: la tensión entre ellos es cada vez más elevada.

En medio de esta presión mediática que les rodea, ha cobrado relevancia una antigua entrevista que concedieron cuando todavía estaban juntos. Se trata de una intervención inédita en España, y aquella fue la primera y última vez en la que respondieron juntos a las preguntas de un presentador. A lo largo de su encuentro con el periodista, Shakira se sincera acerca de por qué no quería pasar por el altar con Gerard Piqué, y sus razones están relacionadas con la forma en la que se veía a sí misma como pareja del futbolista.

El futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira en una imagen de archivo FOTO: Autor desconocido GTRES

“El matrimonio me da un miedo de la leche. No quiero que él me vea como su mujer, como su novia, como su amante... Como una fruta prohibida”, explica Shakira ante la atenta mirada de Gerard Piqué, tal y como muestran las imágenes emitidas por el programa “Ya es mediodía”.

Shakira continúa argumentado, y parece que su intención era mantener viva la llama de la pasión con Gerard Piqué. “Quiero que piense que todo es posible, que todo depende de cómo se porte”, añade. Parece que a la cantante le aterraba la idea de que se convirtieran en un matrimonio aburrido, pero, por desgracia, no hizo falta que se dieran el “sí, quiero” para que su relación terminara estallando por los aires. Como todo el mundo ya conoce, finalmente el deportista no se portó tan bien como la colombiana esperaba...