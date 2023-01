José Coronado, sobre su nuevo amor: “Estamos a gusto juntos”

José Coronado no para. Este fin de semana acaba de estrenar uno de los grandes éxitos de la temporada, con su papel de Eduardo, en la «La chica de nieve». Una serie que le devuelve de nuevo a su sempiterno registro de periodista. Esta vez interpreta al policía que, de la mano de una compañera, (Milena Smith), investiga la desaparición de una niña de tres años en Málaga durante la cabalgata de Reyes de 2010: «Es una miniserie que engancha, gusta, tiene calidad, cuenta cosas interesantes, está bien interpretada y va a dejar al espectador satisfecho. Me monté en esta historia, cuando todo estaba en marcha y hubo que adaptar mi personaje, pero rápidamente me puse las pilas». Y lo hizo sin el mínimo problema, ya que tras 185 capítulos de la serie «Periodistas», para él este rol es «pan comido».

El actor José Coronado posa en la premier de 'La chica de nieve' FOTO: Álex Zea Europa Press

En la entrevista que le realiza LA RAZÓN, le preguntamos si no piensa que ha equivocado su carrera de actor y debería haberse dedicado al periodismo. En clave de humor, José Coronado se ríe y contesta: «Eso mismo me decían los policías cuando hago una serie tras otra de tiros. He hecho de muchos policías y de muchos periodistas. Son dos oficios que conozco bien y que admiro lo bueno de los dos. Desde hace 25 años que hice la serie con Belén Rueda ya soy casi uno de ellos». Hablamos sin tapujos de su último (y apasionado) romance con Irene López Juárez, la actriz con la que hace doblete en su vida sentimental como pareja y en la serie «Entrevías», que empieza a rodar esta semana en Telecinco tras el éxito de audiencia en la primera temporada: «Empezamos a grabar ya los nuevos capítulos y estamos muy a gusto juntos. Déjalo ahí». La relación de la pareja empezó hace un año y durante todo este tiempo, han mantenido absoluta discreción, hasta que este verano fueron fotografiados juntos sin esconder su amor. La pareja fue retratada mientras compraba el pan cerca del domicilio del actor y desde entonces las redes de Irene López son muy seguidas. Sabemos que le gusta practicar yoga ya que son constantes sus mensajes de «mente en calma». Además, es buena jugadora de ajedrez. Los domingos le gusta ir al rastro de Madrid. En verano acude al torneo de Polo de Sotogrande, y en su ocio le gusta leer los libros de su tío de crecimiento personal como «El tiempo de cristal». La actriz se sigue formando en el Laboratorio William Layton de Madrid, la primera escuela privada de interpretación que se creó en España, ya que esta entregada a su profesión por la que dice sentir devoción.

Nicolás, el gurú de su relax

José dice no tener tiempo para nada. A veces la palabra relax es una quimera para el actor, que también acaba de terminar el rodaje en Navalmoral de «Puntos suspensivos», una película en la que también hace de periodista, y que narra la historia de Leo (Diego Peretti), un exitoso escritor de novelas y recibe la extraña visita de Jota (José Coronado) un inquietante personaje que no le da tregua. «Como ves no paro. Y no me quejo. De verdad. Mi profesión es tan bonita, que este trabajo forma parte de mi ocio. Rodar, no me cuesta nada, más bien me entusiasma. Pero tengo un hijo que me recuerda diariamente que hay que parar. Eso es una suerte». Su hijo Nicolás Coronado, fruto de su relación con Paola Dominguín, con el que tiene una magnífica relación de colegueo, se ha convertido en su mejor consejero: «Es un tipo genial. Vive la vida de otra manera, en su vida prima la naturaleza, vive en el campo con sus perros, sus gallinas y está feliz. Es mi gran gurú, es el que me enseña porque yo soy empírico y me dice: ‘’párate un poco, medita, reflexiona’' y me abre puertas que me gustan», reconoce con admiración.

Nicolás Coronado, hijo de José Coronado y Paola Dominguín FOTO: Instagram

El actor y modelo, que nació es 1988, es el único hijo que tuvo Coronado con la hermana de Miguel Bosé. Nicolás mantiene desde hace años también una relación sentimental con la modelo, dietista y entrenadora de yoga Natalia Moreno. Se conocen desde 2018 y actualmente viven la segunda parte de su noviazgo. Y a quien adora sobremanera es a su hermana pequeña, Candela Coronado Molina, hija de su padre con Mónica Molina.

Los amores secretos del eterno galán

Una de las preguntas que persigue a José Coronado, en cada entrevista que se le hace, es sobre la historia de amor, que vivió con Isabel Pantoja cuando ambos protagonizaron, en el año 1990, «Yo soy esa». El film que dio tanto que hablar por la relación que se entabló entre ellos: «El personaje mío estaba en la película, pero es de lo único que he hablado. Nunca de mi vida real. Yo le tengo mucho aprecio a Isabel Pantoja, es historia de España, un volcán y una maravilla. Y de corazón le deseo que en la gira que comienza ahora por Estados Unidos le vaya bonito».