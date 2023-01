Apple Martin, la hija de Gwyneth Paltrow que triunfa en París

París ha sido una fiesta estos últimos días. La capital francesa acogió los desfiles de la alta costura y demostraba el buen estado en el que se encuentra la versión más exquisita de la moda. Los vestidos surrealista que planteó el dúo Viktor & Rolf, la fauna con guiños a Dante con la que arriesgó la firma Schiaparelli o la maravilla de desfile, con el Sena y la torre Eiffel de fondo, que pudimos ver de Valentino confirmaron que la «haute couture» goza de muy buena salud pese a que la genialidad de John Galliano –que resucitó la costura en Dior a finales de los 90 y hoy trabaja para la línea de costura de Maison Margiela– ya no tiene el mismo eco mediático y Chanel todavía llora la gloria que recibían los desfiles que creaba el fallecido Karl Lagerfeld. El Kaiser de la moda siempre tuvo una visión especial para reinterpretar la casa francesa. Supo resucitar la firma cuando navegaba sin rumbo a principios de los 80 y siempre poseyó un sentido desarrollado para captar a las musas de la casa. Su relación con Inés de la Fressange, Claudia Schiffer y Lily Allen así lo acreditan, e, incluso ya fallecido, todavía sigue dando iconos para la maison. El último, Apple Martin Paltrow, la hija de Chris Martin, líder de Coldplay, y la actriz Gwyneth Paltrow.

Fue el mismo Lagerfeld quien, al conocerla con solo cuatro años, afirmó que sería una chica Chanel, y esa predicción, al más puro estilo Nostradamus, se cumplió esta semana en la Ciudad de la Luz. Apple apareció en el «front row» de Chanel como la nueva revelación de la temporada. Sentada junto a la también actriz Lucy Boynton, sus ojos ahumados, su look compuesto por una chaqueta y una falda corta de cuadros y un top de punto negro, y su melena rubia y perfecta, impactaron a todos aquellos que la pudieron ver y que reconocieron que recordaba mucho a su madre, otro icono de moda.

Gwyneth Paltrow y su hija Apple en una imagen de archivo FOTO: TheImageDirect.com GTRES

Lo cierto es que esta no es la primera vez que sabíamos de ella, ya que recientemente concedió una entrevista a la revista «Vogue» en la que hablaba de su relación con el diseño. La joven reconocía en ese artículo que «no puedo decir que sea super trendy. Me encantan los jerséis y los cárdigans oversize, los mocasines y unos Levi’s. Lo más importante para mí es sentirme genuina cuando llevo cualquier outfit, y me encanta mezclar un look clásico de los 90 con rollo abuelo». Toda una declaración de intenciones con la que la hija de Gwyneth Paltrow calentaba motores para su aparición estelar esta semana.

Un verdadero misterio

La vida de Apple ha sido un verdadero misterio pese a tener como padres a dos de las personas más conocidas del planeta. En efecto, poco o prácticamente nada se sabe hasta el día de hoy sobre esta joven que acaba de llegar a la mayoría de edad. Sus padres siempre han tenido claro que debían de mantenerla al margen de los medios de comunicación y han protegido mucho su intimidad… y tan claro lo han llegado a tener que incluso les costó alguna que otra reprimenda por parte de la propia Apple.

Así, y aunque estuvo poco tiempo publicado, hace cuatro años se hizo viral en las redes sociales la contestación (o regañina) que hizo de manera pública Apple a su madre. Y solo tenía entonces 14 años. La actriz colgó en su perfil de Instagram una foto con ella y Apple le escribió: «Mamá, hemos hablado de esto. No debes postear nada sin mi consentimiento». Al final la sangre no llegó al río. Lo cierto es que en la instantánea en la nieve apenas se apreciaba a la entonces adolescente, y aquello quedó en una simpática y rápida respuesta materna: «¡Pero si no se puede ver tu cara!».

Chris Martin y Gwyneth Paltrow con su hija Apple en una imagen de archivo FOTO: Pablo/Ink/FAMEFLYNET PICTURES ©GTRESONLINE

De hecho, la intérprete siempre ha querido que sus hijos (el pequeño de la familia es Moses, que sigue los pasos de su padre para convertirse en una estrella de rock) tuvieran una educación privilegiada y de elevado carácter cultural. Al parecer, les animaba desde pequeños a ver dibujos y cuentos tanto en español como en francés. Hay que recordar que la ganadora del Oscar a la Mejor Actriz por la película «Shakespeare enamorado» habla perfectamente español e, incluso, tiene ‘’lazos familiares’' con la localidad de Talavera de la Reina, donde reside la familia con la que vivió una temporada en nuestro país para afianzar su castellano. La educación planteada por el ex matrimonio debe haberla preparado también, según parece, para esta nueva vida que parece aceptar ahora. Veremos si en breve, además, nos da el look clave de una época, como hizo su madre en los Video Music Awards del año 1996 cuando dejó una imagen para el recuerdo al ir vestida con un sencillo pero elegantísimo traje de terciopelo rojo de Tom Ford para Gucci.