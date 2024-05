La drástica decisión de la mujer de María del Monte tras el feo de la familia en la boda

María del Monte está viviendo un auténtico calvario personal desde el pasado verano. Su vida perfecta se truncó una madrugada de agosto cuando un grupo de encapuchados entró en su casa de Sevilla para desvalijarla y llevarse consigo un botín millonario. Con el susto en el cuerpo y siendo necesaria ayuda psicológica para superar el trauma que esto le ha generado a ella y su mujer, Inmaculada Casal, se enteraron de que Antonio Tejado podría estar involucrado en el robo a su domicilio. Las autoridades han detenido al sobrino de la cantante ante la sospecha de que sea el “autor intelectual” del asalto, además de supuesta pertenencia a banda criminal. No es la primera vez que le traicionaría y tampoco la primera vez que la artista sospecha de su sobrino. Aun así, deja que la justicia haga su trabajo y no quiere entorpecer. Eso sí, todo esto le ha valido la enemistad de parte de su propia familia que no solo le ha retirado la palabra, sino que también la ha dejado fuera de los momentos más felices del clan, como es la boda de su única sobrina mujer, que se casa a espaldas de ella.

María del Monte e Inmaculada Casal Gtres

La familia de la tonadillera ha decidido dejarla de lado en un momento delicado. No solo a ella, también a su esposa, quienes no estarán invitadas al enlace del próximo fin de semana de la hija de su hermano. La ceremonia está fijada para el sábado 18 de mayo. Un gesto que ha ahondado en el dolor que siente María del Monte y sobre el que ha hablado Inmaculada Casal en conversación con el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco. Lo hace para dejar unos puntos claros, especialmente su deseo de mantenerse al margen de lo que se comenta sobre ellas y centrar sus esfuerzos en dejar trabajar a la justicia en el caso de Antonio Tejado. “No quiero entrar en determinado tipo de cosas para alimentar absolutamente nada, se mantiene firme en su deseo de no avivar la polémica".

La pareja “lo están pasando realmente fatal y no se recuperan”, tal y como destacan desde el citado programa tras haber hablado con la mujer de la cantante. Son muchos meses de angustiosa espera, de incertidumbre y ahora de feos por parte de la familia que les causa dolor y que les sitúa como culpables de una situación en las que ellas son realmente las víctimas. Es por eso que Inmaculada Casal reconoce que están pasando un mal momento: “La situación personal, diría, a nivel mental, de dormir, del miedo que no se les ha quitado a ninguna de las personas que estuvieron ahí y que tienen un trauma, que lo han perdido todo”. Y parece ser que no solo cosas materiales como la colección de relojes de lujo de la cantante, también a miembros de su familia que han decidido darles la espalda, incluso retirarles la invitación al ‘sí quiero’ del pasado fin de semana.

María del Monte e Inmaculada Casal, en los juzgados de Sevilla Gtres

Es por todo esto que la mujer de María del Monte “no quiere entrar” a valorar ni la situación de Antonio Tejado, ni el feo que le ha hecho ahora la otra sobrina. “Entrar ahora, después de no haber entrado en determinado tipo de cuestiones familiares” no entra en sus planes inmediatos. No quieren alimentar la polémica ni que el foco mediático se centre en ellas hasta el punto de no poder continuar con su rutina. Es por eso que Inmaculada Casal, a través del programa de Telecinco, ha pedido comprensión al público en tan delicado instante: “Quiere que la gente las entienda por la situación que están viviendo”. Al menos el próximo 18 de mayo, cuando toda su familia se reúna para brindar por los novios, ellas estarán lejos del foco de atención y podrán descansar tranquilas.