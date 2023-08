El abogado de Daniel Sancho confiesa sus curiosas dudas sobre el crimen

La situación de Daniel Sancho en Tailandia es preocupante y es que el joven ha puesto todas las cartas sobre la mesa, lo que no deja muchas dudas sobre su autoría en el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La pareja había viajado a este rincón con la intención de disfrutar de unas vacaciones y la popular Fiesta de la Luna Llena. Pero la tragedia ha echado por tierra todas sus pretensiones. El hijo del actor Rodolfo Sancho golpeó a su acompañante, que cayó hacia atrás golpeándose en la cabeza en el baño, provocándole la muerte. El joven empresario tuvo miedo y después de intentar reanimarle, finalmente optó por desmembrarle y abandonar las 14 piezas del cuerpo en distintos enclaves de la isla. Un suceso que ya ha confesado, aunque su padre no está conforme, pues denuncia una supuesta “presión policial”.

A Spanish chef alleged murder suspect Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo (C) is escorted by Thai police officers as they arrive at a port before going to the court in Koh Samui island, southern Thailand, 07 August 2023. SOMKEAT RUKSAMAN EFE

Pero, ¿qué dice el abogado de Daniel Sancho? El intérprete de ‘El ministerio del tiempo’ ha procurado a su hijo un representante legal, el cual ya ha tomado la palabra para esclarecer algunos puntos sobre este caso y, además, arrojar más luz sobre el proceso que le espera. No quiere estar importancia a su delicada situación y es que no solo podría permanecer toda la vida entre rejas, sino que es posible que esta vida sea corta si finalmente es condenado a muerte, una posibilidad en el país en el que se cometió el crimen.

Luis Jerez ha sido nombrado el abogado en algunos de los procesos que tendrá que afrontar Daniel Sancho. Ha tenido un estrecho vínculo con la familia, pero en esta ocasión quiere alejarse de sus clientes y ofrecer su visión más profesional: “Mi relación con Daniel es profesional y no hablo en nombre de su familia”, quiere dejar claro el letrado en todo momento para que sus posibles declaraciones no tengan mayor relevancia mediática de la que pretende. Así lo ha hecho en ‘El programa del verano’, donde ha dejado claro que a él mismo le ha pillado todo este asunto de sorpresa y jamás habría imaginado un final así para el joven.

El abogado de Daniel Sancho Mediaset

“Estoy estupefacto por lo que le atribuyen que ha hecho, porque es una persona educada y encantadora”, ha comenzado a decir el abogado, que aún “no puedo comprender qué ha podido pasar”, pues siempre ha tenido muy buena opinión sobre el que ahora es su representado desde una prisión tailandesa. Asegura que era “una persona muy trabajadora, emprendedora y muy deportista”. Unos calificativos y unas buenas palabras que ha repetido en varias ocasiones, pues parece que aún le cuesta asimilar lo que ha pasado: “No tengo ninguna explicación posible de qué le ha podido pasar a Daniel por la cabeza”, reconoce.

“Yo cuando he tenido conversación con él, que la última fue en el mes de junio a través de Whatsapp, jamás he podido sospechar que estuviese bajo ningún tipo de presión”, detallaba su propio abogado. Y es que una de las principales excusas que ha presentado el ahora recluso es que el cirujano colombiano le mantenía coaccionado: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, esgrimía.

Abogado de Daniel Sancho LaSexta

Pero este abogado ha aparecido en varios programas, lo que le ha dado opción a hablar más sobre su representado: “Llevo muchos años en la profesión y desde luego en este señor no percibí en ningún momento ninguna adicción, ninguna disfunción”, decía ahora en LaSexta. Pero en el plató de ‘Más vale tarde’ ha llegado a mostrar su sorpresa por la torpeza demostrada por Daniel Sancho: “No me cuadra tampoco nada que una persona que tiene el mar a orillita de donde se supone que ha ocurrido el crimen, en vez de tirar el cadáver al mar, lo trocee y lo pasee por todas partes. Es una actuación tan demencial que no tiene ninguna lógica”, dice Luis Jerez.

También ve inverosímil el premio de la policía a la actitud colaborativa de Daniel Sancho: “No es para mí concebible que la policía invite a cenar a nadie”, quizá menos a un resort de lujo a un asesino confeso en mitad de una investigación criminal. Pero parece que están tan conformes con su labor, que han querido corresponderle. Y es que parece que la investigación no será muy tediosa, al estar todo muy claro: “Todo es tan coincidente, tan incriminatorio, tan público y tan notorio que a mí me hace sospechar que sea cierto. No digo que no lo sea, pero con mucha reserva”, deja caer la duda el letrado.