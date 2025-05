El acuerdo de Gloria Camila y Álvaro García para que su relación sentimental funcione: "Intentamos separar un poco eso"

Gloria Camila y David García tomaron caminos separados en octubre de 2024. Después de cinco años de amor, la pareja confirmó su ruptura. Siete meses después, la hija de Ortega Cano ha recuperado la ilusión al lado de Álvaro García y su noviazgo está de lo más consolidado. El pasado 21 de mayo, ambos acudieron juntos a su primer photocall, acompañados por José María, el hermano pequeño de Gloria Camila, oficializando su relación ante las cámaras.

Una relación consolidada

La hermana de Rocío Carrasco, durante su última intervención ante las cámaras en el concierto benéfico "Dial Únicxs" que Cadena Dial y Merck en el Teatro Eslava de Madrid, se ha sincerado sobre su relación con Álvaro García, desvelando que han dado un paso más en su relación y que el artista ya conoce a su suegro, Ortega Cano.

"Evidentemente mi padre le conoce y está ya en mi entorno, conoce a mi gente y todo, pero vamos bien", ha revelado Gloria Camila, añadiendo que el diestro, de momento, no canta las canciones de su yerno "porque no sale de las de mi madre, pero las ha escuchado y le gusta".

Gloria Camila, feliz, desvela el importante paso que ya ha dado en su relación con Álvaro García

Sin poder disimular el buen momento que atraviesa, la joven ha confesado que "estoy bien, estoy contenta, estoy feliz, estoy tranquila y bueno, creo que al final es importante estar una bien con una para luego estar bien con el resto, así que muy bien. Estoy a gusto, estoy fluyendo, Álvaro es maravilloso, ya lo sabéis. Y canta muy bien, es muy guapo, muy amable".

Tal y como ha desvelado Gloria Camila, ambos han llegado a un acuerdo para que su relación sentimental funcione: "No queremos unir que él esté en la prensa rosa, ni yo tampoco meterme en su carrera, en su trayectoria artística, entonces intentamos separar un poco eso".

Gloria Camila se defiende de Ana María y Gema Aldón

Sobre el reciente enfrentamiento que ha tenido con Ana María Aldón y su hija Gema en los platós, la hija de Ortega Cano se ha reafirmado en su postura, defendiéndose de los ataques. "Yo no he hablado mal de nadie, ni he atacado a nadie, ni he faltado al respeto a nadie. Y evidentemente tampoco le gusta que me lo falten a mí", ha sentenciado la joven, añadiendo que "entonces, bueno, él está un poco apartado de todo esto y ya lo sufrió en su momento. Y no dijo nada, tampoco lo va a decir ahora", en referencia a su padre.