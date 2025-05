Gloria Camila, muy nerviosa, confiesa lo mucho que le cuida su nuevo novio

Gloria Camila Ortega está en un momento dulce de su vida, aunque se siga encontrando amargas polémicas y ácidos reproches. Su vuelta a los ruedos televisivos está siendo, como esperaba, una noria de emociones. Pasa de enfrentarse a Ana María Aldón y Kiko Jiménez, a ser diana de los dardos de Gema Aldón. Pero también está trabajando de nuevo como colaboradora, lo que le ha devuelto la ilusión tras transitar los infiernos de los problemas de salud mental. Ahora, con fuerzas renovadas, dice estar plena al fin.

Quizá el hecho de que esté enamorada esté jugando un papel destacado. Y es que no solo acaba de presentarlo oficialmente en sociedad, sino que además se ha llevado el chisme a su trabajo y habla de él ante sus compañeros de ‘TardeAR’.

Gloria Camila y su hermano José María Gtres

A Gloria Camila se le cae la baba al hablar de Álvaro García

Venía siendo un rumor lo suyo con el músico Álvaro García, después de su ruptura en octubre de 2024 de David García. Pero este miércoles por la tarde se ha producido la confirmación oficial de que lo suyo va en serio, después de semanas negando que sus constantes citas eran exclusivamente como amigos sin etiqueta alguna. Ya se la han colocado, en la premier de la película ‘Lilo y Stitch’ en Madrid, a la que los tortolitos acudieron junto a José María, el hermano pequeño de la colaboradora. Incluso posaron en el photocall: “Estoy muy bien, todo genial, maravilloso, perfecto, todo. Feliz, feliz, todo bien, gracias”, se limitó a decir.

Álvaro García, novio de Gloria Camila, en el estreno de "Lilo y Stich" Gtres

Este jueves estaba más suelta hablando en su plató. “Es normal que sonría así, porque hay confirmación de romance”, anunciaba feliz Frank Blanco al ver que enfocaban a su colaboradora. “Mira cómo le brillan los ojos”, dice Almoguera, mientras que Leticia Requejo afirma que “tiene cara de enamorada”. Gloria Camila no sabe dónde meterse y no le cabe la sonrisa en el rostro: “Es que me pongo nerviosa con estos temas”, se revuelve en su asiento, para después confirmar que “estoy bien, estoy tranquila, estoy estable”.

Gloria Camila dice haber aprendido de los errores del pasado, quizá en su mente se le dibuja Kiko Jiménez. Es por eso que ahora quiere hacer las cosas bien: “He decidido que mi vida sentimental va a quedar más en lo privado. Muchas veces se ha acostumbrado a exponer demasiado mi relación y al final cuanto más expones más se mete la gente. Yo prefiero llevarlo más en la intimidad y cada uno dedicado a lo suyo”. Pese a esta negativa a ahondar en el tema de su romance con Álvaro García, sentencia que “estoy bien, estoy feliz, estoy tranquila y me siento cuidada y querida”. Y es que “no soy de alardear de mi romance, porque todavía estamos tiempo al tiempo, poco a poco”.