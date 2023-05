Ágatha Ruiz de la Prada defiende a Sophie et Voilà en su disputa con Tamara Falcó: "Sabía que iba a pasar"

Desde hace una semana, Sophie et Voilá se ha convertido en una de las firmas españolas más conocidas para la opinión pública, aunque, por desgracia, no son sus diseños los que la han llevado a estar en boca de todos. La marca rompió su contrato con Tamara Falcó a consecuencia de las “exigencias” de la marquesa de Griñón a la hora de elaborar su vestido de novia, cuyo boceto se parecía mucho a una pieza de otra conocida y reputada casa de moda.

En cuanto se dio a conocer la noticia, se hicieron públicos supuestos rifirrafes y momentos de tensión que se habrían producido a lo largo de las reuniones de trabajo y pruebas del vestido, un ambiente incómodo que dificultaba mucho el trabajo de Sophie et Voilà con Tamara Falcó. “Desde que el primer día que oí que lo iban a hacer estas niñas que no las conocía, estaba segura de que iba a pasar algo”, cuenta ahora Ágatha Ruiz de la Prada, que, además, confiesa que se ofreció a la marquesa de Griñón como diseñadora de su vestido de novia: “Yo se lo ofrecí. Se lo dije a su representante, pero me dijo que ya estaba”.

Ágatha Ruiz de la Prada en la MBFW de Madrid Gtres

Aunque puede llegar a entender la postura de Tamara Falcó, como modista, Ágatha Ruiz de la Prada se pone de parte de la firma vasca y recalca que, cuando se elige una marca, el cliente debe adaptarse al estilo de la misma. “Si tú crees de verdad en un diseñador, le tienes que dar mano libre, porque si te empiezas a meter en el traje, el traje queda fatal", insiste la aristócrata catalana.

De hecho, asegura que siente algo de “pena” por las directoras de Sophie et Voilà, Saioa Goitia y Sofía Arribas, a sabiendas de la repercusión negativa que este escándalo pueda tener en su negocio.

Sobre la elección de Tamara Falcó, que se ha decantado por Carolina Herrera para retomar el diseño de su vestido de novia, Ágata Ruiz de la Prada se muestra segura de que “lo va a hacer fenomenal”. Nada extraño, teniendo en cuenta la amistad que une a las dos diseñadoras: “No es que quiera a Carolina, es que tengo adoración total por Carolina madre”.