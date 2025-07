Se agota el plazo previsto para el caso de la hija de Anabel Pantoja: esta es la razón

A punto de terminar el pasado mes de enero, trascendía a los medios la noticia de que Anabel Pantoja y David Rodríguez estaban siendo investigados por las graves lesiones que sufrió su hija pequeña y por las que pasó un tiempo ingresada en la UCI.

Se produjo entonces un aluvión informativo con titulares de toda naturaleza, desde los que señalaban a los padres por supuesto maltrato infantil hasta los que aseguraban que tan solo se trataba de un “protocolo rutinario” que se abre siempre que un menor llega al hospital con ese tipo de daños.

Muchas de esas informaciones apuntaban a un supuesto plazo de seis meses para que finalizara la instrucción. Tras ese periodo, y en función de las pruebas y testimonios recabados, se decidiría si Anabel Pantoja y David Rodríguez quedaban exonerados o, por el contario, serían sometidos a juicio.

Sin embargo, el abogado canario Jesús Alexis Bethencourt, que ha seguido de cerca el caso de Anabel Pantoja, asegura que ese plazo de seis meses es “orientativo” y que, casi con total probabilidad, no se cumplirá en este caso. “Es un protocolo que marca la ley para, de alguna forma, impulsar que los casos no se demoren demasiado y, sobre todo, tener un argumento por si un día se hace valer un atenuante por dilaciones indebidas, pues que haya una base para agarrarse a esos periodos de seis meses”, explica el letrado a LA RAZÓN.

Además, Bethencourt recalca que al juzgado canario que lleva la causa le precede la fama de “lento” porque su personal “está desbordado”, por lo que todo apunta a que “el plazo no se va a cumplir”.

Destaca también el abogado que, por el alcance mediático de la investigación, “este caso tiene unas connotaciones diferentes a otro tipo de procedimientos”, una peculiaridad que podría jugar a favor de los plazos y hacer que la investigación no se demore mucho más. Aun así se queda fuera del límite del medio año. “Quizás no vaya a tardar mucho más la instrucción, pero el plazo de seis meses no es revelador”, insiste Bethencourt.

Mientras, Anabel Pantoja y David Rodríguez intentan continuar con su vida con toda la normalidad que les sea posible. A medio camino entre Córdoba, donde él trabaja como fisioterapeuta, y Canarias, donde ella tiene su casa, aprovechan para reencontrarse siempre que pueden y pasar tiempo juntos con su hija.