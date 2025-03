Ainhoa Arteta, acosada por fotos sexuales de hombres esculturales

Ainhoa Arteta está desesperada. La soprano se ha sentado en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para denunciar que está siendo víctima de un acoso muy particular. Desde hace dos días, la artista no para de recibir mensajes de hombres con cuerpos esculturales a través de las redes sociales. Muchas podrían pensar que es una afortunada, aunque ella no se siente así, pues no considera decoroso lo que recibe por parte de estos caballeros ligeros de ropa. Y es que entre los mensajes que le mandan se incluyen fotografías de alto voltaje. Unas instantáneas que considera sexuales, al mostrar en todo su esplendor su anatomía sin censura alguna. A ella no le está haciendo ni pizca de gracia.

La también colaboradora de televisión del magacín de Telecinco se queja de que las fotografías que recibe son sexuales. No entiende cómo estos hombres tan apuestos han fijado en ella su lujuriosa atención. Chicos que aseguran estar enamorados de ella y que han sido víctimas de un flechazo a primera vista con la soprano. Ella no se los cree y sospecha que se está tratando de una estafa, aunque no llega a acertar de qué tipo.

El calvario sexual de Ainhoa Arteta

“Dice que recibe multitud de fotografías de estafadores del amor. Fotografías y lo que no son fotografías”, presentan desde el programa de Ana Rosa Quintana su problemática. Poco después, la propia protagonista ha expuesto por qué está desesperada con estos usuarios de redes sociales que desde hace dos días han fijado en ella su atención: “Son fotos enseñando tableta. Son fotos que parecen sacadas de un calendario de los bomberos. De cara también, pero la mayoría aparecen con pantalones, pero sin la parte de arriba. Me estoy riendo de la situación”, se lamenta, aunque se alegra de que, por el momento, no hay instantáneas en las que se muestren de manera explícita los atributos sexuales masculinos de sus admiradores.

Ainhoa Arteta en 'El programa de Ana Rosa' Telecinco

Ainhoa Arteta ha dejado claro en el programa de las mañanas de Telecinco que, llegado el caso de toparse con imágenes de genitales, acudirá a la policía. No duda en anunciar acciones legales si traspasan este límite indecoroso y tan molesto para ella. Un calvario para ella que ha comenzado cuando decidió abrirse un perfil en Threads, una plataforma social similar al antiguo Twitter incluido en Instagram: “Esto ha empezado a pasarme hace dos días y en una red social que yo me abrí como se apunta uno a X. Entré sin más. Y hace dos días empiezan con este bombardeo”, se lamenta de su mala suerte.

La soprano, víctima de estafadores del amor

La cantante dice que los cuerpos que le muestran en todo su esplendor son similares a los que se pueden ver en los calendarios de bomberos. Eso sí, sospecha que no son personas reales: “Es de Inteligencia Artificial total. Me doy cuenta enseguida de que esto no es real, invitándome a vacaciones, con unos mensajes tipo ‘me he enamorado de ti’ o ‘me quiero casar contigo’”. Pone de relieve esta situación para alertar a otras mujeres, para evitar de que caigan en la seductora trampa: “Lo que quiero aclarar es que esto es genérico y le está pasando a muchísimas personas”.

Es más, Ainhoa Arteta dice haber investigado el caso antes de ponerlo sobre la mesa de debate de ‘El programa de Ana Rosa’. Fruto de su trabajo de campo ha llegado a una conclusión: “Me he informado y creo que viene de unas plataformas de la India y que el propósito final de esta historia es sacar dinero a estas pobres mujeres que caen como peras”, destaca. Por fortuna, ella ya está escarmentada y no tiene intención alguna en caer en la trampa, pues un torso desnudo no es suficiente para nublar su juicio. Teme que esto pueda sucederles a otras, de ahí su denuncia pública.