Aitana toma una decisión para no volverse “loquita”

Aitana ha sido una de las artistas que más ha llamado la atención en los últimos meses. No solo por la repentina ruptura con el cantante colombiano Sebastián Yatra que sorprendió a todos sus fans, sino por el gran éxito que está recogiendo con su gira ‘Alpha Tour’ en España y Latinoamérica.

La intérprete de ‘Vas a quedarte’ está viviendo uno de sus momentos profesionales más dulces, pero como nada bueno viene solo, la fama ha ido acompañada por un interés creciente en su vida personal. Aunque siempre ha sido muy cuidadosa de su esfera privada, desde que se conoció la noticia de su ruptura Aitana ya ha sido emparejada por sus fans con varias personas cercanas a su entorno, rumores que finalmente terminaron desmintiéndose.

Este pasado fin de semana Aitana compartía espacio con Ibai Llanos para asistir a “Charlando Tranquilamente”, un formato conducido por el streamer. Durante su conversación la cantante catalana se ha mostrado relajada y tranquila, lo que ha propiciado que revelara una decisión muy importante que había tomado por salud: “Me he quitado las redes sociales de mi móvil. Estaba perdiendo demasiado tiempo mirando la pantalla... Mi mente se estaba volviendo un poco loquita”, ha detallado Aitana haciendo hincapié en lo mucho que se hablaba en redes sobre ella a raíz tanto de sus proyectos profesionales como de su vida privada.

En la retransmisión que compartió Ibai desde su cuenta de Tik Tok ha expresado el daño que pueden hacer las redes y ha pedido a Aitana que contara cómo le había afectado tanto y cómo se dio cuenta de que debía tomar esta decisión: “Inevitablemente, se estaba hablando mucho de mí, principalmente por mi vida personal. Hay muchas cosas que dicen que son mentira”, comenzaba relatando sobre todos los rumores que desde las redes se han extendido a un ritmo muy rápido. “Te quedas mirando el vídeo en TikTok, por ejemplo, y piensas 'no entiendo por qué dicen esto'. Al ver ese vídeo, el algoritmo te saca 800 más de ti, de esa cosa que dices, no sé qué, lo otro… Llega un momento en el que salen tantas noticias que te duelen que prefiero olvidarme y no estar mirando esto, que me va a estar afectando más que otra cosa”, concluye.