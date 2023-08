El fiestón temático de Alba Carrillo por su 37 cumpleaños: todas las imágenes

Alba Carrillo no ha tenido tiempo de organizar la fiesta que tenía en mente para celebrar por todo lo alto su 37 cumpleaños. El reciente ingreso hospitalario de su hijo Lucas y el hecho de que Fonsi Nieto se encontraba de vacaciones en Ibiza junto a su novia periodista, ha obligado a que la modelo adapte sus planes a las circunstancias. Pese a todo, sí que ha podido disfrutar de un día especial en el que ella era la auténtica protagonista, rodeada de su núcleo más íntimo de familiares y también, por supuesto, algunos de sus mejores amigos.

Alba Carrillo Instagram

El escenario elegido para tal festejo ha sido la propia residencia que la colaboradora posee en Madrid. Una fiesta que, como así ha mostrado la propia protagonista a través de sus redes sociales, ha tenido la piscina como principal atractivo y es que las altas temperaturas reinantes bien invitan a darse algún que otro chapuzón. Y, a juzgar por las mismas instantáneas que ella ha compartido con sus seguidores, la fiesta ha sido todo un éxito, porque sus invitados han terminado aprovechando al máximo la ocasión y han sabido hacer que la cumpleañera desconecte de tanto trajín entre hospitales y problemas de trabajo alejada de los platós de Telecinco.

Alba Carrillo Instagram

Lo que Alba Carrillo sí que ha podido llevar a cabo de la fiesta que tenía en mente es la temática. Quería centrar la fiesta en su libro, del que se siente especialmente orgullosa y cuyo título bien desean llevar su familia y amigos por bandera: ‘Lista para la vida’. Una pista que mostraba orgullosa ella misma posando junto a la tarta personalizada. Y es que la modelo ha aprendido que hay que disfrutar de los pequeños momentos, de la gente que te llena de verdad y dejar a un lado los conflictos que tan solo ocupan la mente y te alejan del verdadero placer de la vida: compartirla con tus seres queridos.

Alba Carrillo Instagram

El color de los atuendos de los invitados tampoco es casual. El ‘dress code’ imponía vestir el color de moda de este verano, el fucsia, gracias en parte al estreno de la película ‘Barbie’. Pero también se han colado algunas tonalidades naranjas que han ayudado a llenar de color la fiesta, como así ha sucedido con la decena de globos que ha cubierto la superficie de la piscina o las banderillas que adornaban las vallas que delimitan su jardín.

Estela Grande y Alba Carrillo Instagram

“El mayor regalo de mi vida son ellos. Mi red, mi gente, los que no me dejan caer, los que me abrazan y me apoyan. Suerte de vida a vuestro lado. No están todos los que son, pero si son todos los que están”, escribía Alba Carrillo para dar las gracias junto a las fotos de los que sí pudieron acompañarla en su día grande. Como ella misma reconoce, cumplir años en pleno verano es arriesgarse a que algún ser querido haya programado unas vacaciones y les sea imposible estar, aunque seguramente hayan reservado un hueco en su agenda estival para felicitarla como se merece.

Alba Carrillo con su familia Instagram

Pero los que sí pudieron estar y los más importantes en la vida de la colaboradora de televisión han querido posar todos juntos para su cámara. Se trata de sus padres, dos incondicionales pilares de su vida y que continúan velando para que se levante triunfante de cada error o problema que se le presenta en el camino. Pero, sobre todo, también su hijo Lucas, que ha tenido recientemente problemas de salud que le han obligado a permanecer ingresado en el hospital. Al parecer, todo ha salido según lo previsto y el joven ya está recuperado de su dolencia, fuese cual fuese. Y es que la familia ha preferido mantener en secreto el problema que le hizo confiar en los médicos, quizá por no centrar la atención mediática en algo que no revestía mayor relevancia.