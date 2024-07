Alba Díaz y su inusual arrebato amoroso con su novio

Alba Díaz ha puesto punto y final a sus idílicas vacaciones con su madre, Vicky Martín Berrocal, en Lanzarote. Se han querido regalar unos días de asueto para disfrutar de su compañía, reconectar más si cabe y disfrutar de momentos inolvidables solo para ellas. Sin embargo, todo lo bueno se acaba y los compromisos profesionales les ha obligado a regresar a la rutina en Madrid, con el correspondiente sentimiento de nostalgia de lo que dejan atrás en la isla canaria. Eso sí, volver con las pilas cargadas también supone un soplo de aire fresco: para la madre porque ha regresado con fuerza a supervisar las obras de su nueva tienda, mientras que para la hija porque ha vuelto con muchas ganas a los brazos de su novio.

Story de Alba Díaz Instagram

Aunque hayan sido tan solo unos días, Alba Díaz tenía unas ganas locas de estar con Marcos Terrones. No es común que ella hable sobre su vida privada en público y mucho menos sobre cuestiones amorosas en sus redes sociales. Sin embargo, ahora se ha dejado llevar por un arrebato de romanticismo y ha publicado un precioso mensaje para gritar al mundo lo que siente por él y lo orgullosa que está de su talento tras pasar un día mágico a su lado. “Esta mañana he acompañado a Marcos al estudio. Voy muy de vez en cuando, pero cuando voy, literal que salgo de ahí flotando… Amo verle producir, hacer arte tan genuina y profesionalmente… Ver cómo siente y disfruta lo que hace, ver cómo la vida le está devolviendo todo lo que lleva 12 años peleando y soñando…”, le reconoce ante sus miles de seguidores todo el esfuerzo y lo gratificante que es ver cómo se cumplen sus metas.

Alba Díaz con su novio, Marcos Terrones Gtres

Alba Díaz ha querido dejar bien claro lo orgullosa que está de él, pero no solo en el ámbito profesional, porque también parece ser tan perfecto a la hora de cuidarla: “Le admiro mucho, ¿sabéis? Conocía la palabra pasión, pero él me ha hecho entender que puedo sentirla en mi trabajo, haciendo y comunicando las cosas de corazón, abriéndome en canal y buscando sentirme feliz y realizada, sin que me importe lo que opinen los demás. En definitiva, siendo fiel a mí misma. Gracias Marquitos, te quiero”, le dedica la influencer en los stories de su cuenta personal de Instagram, donde nunca suele hacer mención sobre los chicos que ocupan su corazón. Al parecer, Marcos se ha sabido ganar un destacado hueco en su vida, ahora también en sus redes sociales. La cosa va en serio.