Albert Rivera “está estupendamente” tras su ruptura con Malú

MalúLa ruptura de Albert Rivera y Malú ya es una realidad. Este periódico ya adelantaba hace meses que la pareja atravesaba una profunda crisis, y aunque desde el núcleo cercano se intentaba negar la mayor, la separación ha terminado confirmándose. Hace tiempo que dejaron de ser pareja, aunque sigue existiendo cordialidad y cariño entre ellos, sobre todo por la hija pequeña que tienen en común.

Desde “Socialité” se aseguró entonces que el otrora líder de Ciudadanos no estaba llevando bien la ruptura y que echaba de menos su vida pareja: “Albert Rivera está roto tras su ruptura con Malú. Hace unos días coincidí con él en un concierto de Madrid y allí dejó claro a quien le acompañaba que está destrozado, que no está llevando nada bien estar sin ella… Y eso que hace ya algunos meses que no están juntos. Él la sigue echando de menos y, por motivos obvios, tienen contacto. Pero claro, ya nada es lo que era y le sigue pasando factura”.

Malú y Rivera Gtres

Sin embargo, ahora llegan noticias completamente diferentes desde su entorno más cercano. Euprepio Padula, amigo de Albert Rivera, asegura que “él está estupendamente. Yo soy amigo de Albert, y Albert está estupendamente, la verdad, yo lo veo muy bien”.

Además, el italiano se sincera sobre la ruptura y aclara que Malú y el expolítico “siempre serán amigos y siempre tendrán amor”.

Padula se deshace en halagos hacia Rivera, a quien define como “una persona generosa, buena gente y buen amigo, muy buen amigo”, y recalca que le trae sin cuidado si él y Malú se dan una segunda oportunidad. Lo único que le importa “es que sean felices”.

Son los primeros detalles que se dan a conocer desde el entorno más cercano de Malý y Albert Rivera. La cantante y el abogado son muy recelosos de su intimidad y no parece que vayan a pronunciarse sobre la decisión de tomar caminos separados.